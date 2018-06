Tennis, ATP Halle 2018: Andreas Seppi si ferma ai quarti contro il croato Borna Coric

Si ferma ai quarti di finale la corsa di Andreas Seppi nel torneo ATP di Halle: sull’erba tedesca, l’altoatesino ha ricevuto il disco rosso dal croato Borna Coric, che si è imposto in un’ora e 26 minuti di gioco in due set, con il punteggio di 7-5 6-3.

Nella prima partita l’equilibrio rischia di spezzarsi sia nel quinto che nel settimo gioco, quando l’azzurro è costretto ad annullare rispettivamente una e tre palle break prima di salvarsi e tenere i turni in battuta. Dopo quattro occasioni sprecate, la quinta è quella buona: nell’undicesimo gioco il croato rimonta dal 40-30 Seppi ed ai vantaggi riesce a trovare lo strappo decisivo. Nel game seguente il croato non trema e porta a casa il set per 7-5 dopo 54 minuti di gioco.

Nella seconda frazione il croato trova immediatamente il break, rimontando ancora dal 40-30 Seppi e potendo così giocare sul velluto tutto il parziale. e nel primo set Coric aveva perso in battuta 9 punti in sei turni, senza mai andare ai vantaggi, nella seconda partita fa ancora meglio, concedendo appena tre punti in quattro turni, lasciando al massimo un quindici per game. Seppi non riesce ad impensierire l’avversario e cede ancora il servizio nel nono game, cedendo anche il secondo parziale per 6-3 in 32 minuti.

Coric nel complesso ha giocato una partita perfetta al servizio, non concedendo neppure una palla break, e senza mai farsi portare ai vantaggi da Seppi, il quale, al contrario ha concesso ben otto opportunità all’avversario, che ne ha colte tre. 66 a 55 per il croato il conto totale dei punti.













Foto: Yuya Chiu Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it