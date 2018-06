Tania Cagnotto: “Stuzzicata dal rientro, un anno per divertirmi. Non ho niente da perdere. Mi allenerò e valuterò”

Tania Cagnotto sta seriamente meditando un possibile ritorno agonistico. L’ex Campionessa del Mondo dal metro e medagliata alle Olimpiadi di Rio 2016 è sempre più tentata da un possibile come-back, in coppia con Francesca Dallapè per riformare un duo storico che ha vinto l’argento a cinque cerchi, due argenti iridati e ben otto titoli europei.

La mamma di Maya lo ha ribadito in un’intervista rilasciata a Gazzetta dello Sport: “Non sono ancora tornata in piscina ma Francesca è già partita in quarta. E’ avanti di 8 mesi, sta tornando in forma e sta cercando di convincermi: me lo dice ogni giorno. Le ho detto di darmi un motivo per cui tornare a gareggiare dopo 22 anni al top. Perché non abbiamo mai gareggiato con serenità. Perché io l’ho raggiunta solo negli ultimi anni, chiudendo all’apice con la medaglia olimpica. Quindi mi stuzzica l’idea di fare un anno: non ho niente da perdere, dopo quello che ho vinto, che volevo. Vorrei divertirmi e basta. Questo è il motivo per il quale potrei scegliere. Ma non sarà una scelta facile“.

I piani per il futuro sembrano essere già in parte disegnati: “Per ora ho fatto solo ginnastica per mamma e bambini. Proverò ad allenarmi anche solo per un’esigenza, un bisogno mio fisico di rifare qualcosa, perché ho smesso di colpo e non è stata una scelta intelligente, quindi inizierò a fare un allenamento per me e poi vedo come reagisce il corpo“. Anche se niente sarà come prima della nascita della sua bambina: “I tuffi mi mancano, mi mancheranno, così come la vita che facevo prima, ma non potrà mai più essere come prima. Avere una bambina e pensare anche a viaggiare, ad allenarsi: è impossibile fare tutte le cose che facevo rima. Anche la spensieratezza che avevo prima, non posso averla. Sarà molto diverso“.