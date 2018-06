Taekwondo, Giochi del Mediterraneo 2018: Vito Dell’Aquila, Roberto Botta e Daniela Rotolo si fermano ai quarti

Il taekwondo azzurro delude ai Giochi del Mediterraneo 2018. Nella seconda giornata di gara le punte dell’Italia non brillano sul tatami di Tarragona (Spagna) ed escono di scena ai quarti. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il cammino degli azzurri.

Nei -58 kg Vito Dell’Aquila viene eliminato dal serbo Milos Gladovic. Il 17enne pugliese, approdato di diritto ai quarti, è andato in vantaggio con un 16-10 nel primo round. Poi però il serbo ha rimontato e vincendo i parziali dei successivi due round è riuscito ad ottenere la vittoria. Per Dell’Aquila sfuma quindi il sogno di replicare la medaglia conquistata agli Europei di Kazan.

Nei -80 kg Roberto Botta dopo aver travolto il macedone Filip Dodevski per 27-8, si è arreso 7-10 ai quarti con il turco Yunus Sari. Il 22enne azzurro era riuscito a chiudere il primo round in vantaggio per 4-2, ma poi l’esperto turco ha ribaltato la situazione nel secondo con un 7-3 e poi ha gestito nel terzo con un 1-0. Botta si deve così accontentare di un altro piazzamento a ridosso del podio dopo quello del Grand Prix di Roma.

Nei -67 kg Daniela Rotolo, qualificata di diritto ai quarti, viene sconfitta dalla francese Althea Laurin per 14-7. Anche lei aveva aperto bene l’incontro con un 1-0 nel primo round, ma poi la giovane transalpina, campionessa iridata junior nei -68 kg, ha dominato, vincendo per 7-3 sia il secondo che il terzo round.

Foto: Fita