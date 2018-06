Taekwondo, Giochi del Mediterraneo 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo a caccia dell’oro

Il taekwondo azzurro cercherà un grande risultato ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona (Spagna). L’Italia si presenta infatti a questa rassegna con una squadra ricca di talenti, con l’ambizione di centrare diverse medaglie e soprattutto di conquistare l’oro che è mancato nell’ultima edizione. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le prospettive dei convocati azzurri.

Sul tatami spagnolo troveremo le due stelle Vito Dell’Aquila (-58 kg) e Daniela Rotolo (-67 kg) che possiedono le qualità per raggiungere la finale. Il 17enne pugliese sta facendo una grandissima stagione e dopo aver trionfato negli Open di Egitto e Germania, ha conquistato il secondo posto alla Presidents Cup e soprattutto la medaglia di bronzo agli Europei di Kazan, dove è sfumata per un soffio la finale. Questa sarà l’occasione per centrare finalmente l’atto conclusivo e giocarsi il titolo. Anche Rotolo è reduce dal bronzo agli Europei e seppur anche lei giovanissima (20 anni) ha già dimostrato di poter combattere alla pari con le migliori del mondo e ora cercherà il grande acuto.

Potrà lottare per le medaglie anche Roberto Botta (-80 kg). Il 22enne azzurro dopo tanti risultati di rilievo ottenuti nei tornei Open nell’ultimo anno, ha sfiorato il podio al Grand Prix di Roma, fermandosi ai quarti. Questa sarà quindi l’occasione per riscattarsi e centrare una prestigiosa medaglia. Pronti ad essere protagonisti anche Matteo Milani (+80 kg), Natalia D’Angelo (-57 kg) e Laura Giacomini (+67 kg), tutti in grado di avvicinarsi alla zona medaglie, mentre Davide Spinosa (-68 kg) e Martina Corelli (-49 kg) proveranno a stupire.

Foto: Fita