Taekwondo, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia senza acuti nella seconda giornata. Esultano Spagna e Croazia

L’Italia del taekwondo non brilla nemmeno nella seconda giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2018. Sul tatami di Tarragona (Spagna) Vito Dell’Aquila, Roberto Botta e Daniela Rotolo vengono tutti eliminati ai quarti di finale nelle rispettive categorie e il Bel Paese rimane quindi a quota zero medaglie. Andiamo invece a scoprire chi è salito sul podio odierno.

Partiamo dai -58 kg dove conquista l’oro lo spagnolo Jesus Tortosa Cabrera, vicecampione europeo in carica, che domina la finale con il portoghese Rui Bragança per 15-2. Medaglia di bronzo per il tunisino Hedi Neffati e il serbo Milos Gladovic. La Spagna esulta anche nei -80 kg dove trionfa Raul Martinez Garcia, che batte in finale l’egiziano Seif Eissa con il punteggio di 17-14. L’iberico, secondo al Grand Prix di Roma, conferma la sua classe e supera in rimonta il nordafricano dominano il terzo round 12-1. Completano il podio il turco Yunus Sari e il portoghese Júlio Ferreira.

Passiamo quindi al femminile, dove nei -67 kg vince la croata Matea Jelic che supera in finale la francese Althea Laurin per 9-7 al termine di un incontro molto equilibrato. Sul terzo gradino del podio troviamo invece l’egiziana Hedaya Wahba e la slovena Dunja Lemajic. Domani il programma si chiuderà con le ultime due categorie di peso: -68 kg maschili e +67 kg femminili.

Foto: Fita