Bocce, Giochi del Mediterraneo 2018: nel tiro progressivo del volo Stefano Pegoraro è argento, bronzo per Serena Traversa

Arrivano altre medaglie dalle bocce per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona: nel tiro progressivo del volo tra gli uomini Stefano Pegoraro ha vinto la medaglia d’argento, mentre tra le donne Serena Traversa ha ottenuto la medaglia di bronzo. Domani conclusione del programma con altre 5 finali.

Nel tiro progressivo maschile del volo, nella finalissima per l’oro il nostro Stefano Pegoraro ha ceduto allo sloveno Ales Borcnik per 36-37 e si è dovuto accontentare della medaglia d’argento. Terzo gradino del podio per il francese Frederic Jocelyn Hubert Marsens, che ha sconfitto nella finale per il bronzo il croato Milicevic Marino per 44-41.

Nel tiro progressivo femminile del volo, nella finale per il terzo posto Serena Traversa ha battuto la slovena Nina Volcina per 39-35, conquistando così la medaglia di bronzo, mentre nella finalissima per l’oro l’ha spuntata la turca inci Ece Ozturk, che ha battuto per 41-40 la francese Barbara Barthet.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Wikipedia

robertosantangelo@oasport.it