Spagna-Portogallo, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma

Oggi alle ore 20.00, al Fisht Stadium di Sochi, sarà il giorno del big match tra Portogallo e Spagna, primo confronto del gruppo B per le Furie Rosse ed i lusitani. Un derby della penisola iberica che potrebbe fornire chiare indicazioni sulla favorita del raggruppamento ed interessante anche per altri svariati motivi.

Inutile negarlo, l’esonero del ct spagnolo Julen Lopetegui è stato un fulmine a ciel sereno nella giornata di ieri. L’accordo con il Real Madrid del tecnico e la mancata comunicazione tra quest’ultimo e la Federazione nazionale ha portato alla decisione da parte del presidente Rubiales di non continuare il rapporto con l’allenatore ed affidare la formazione a Fernando Hierro. Una scelta che ha fatto discutere sui modi ed i tempi. Ora, vedremo come Iniesta e compagni sapranno reagire a questo momento così critico.

Una sfida che però è attrattiva anche per i tanti confronti in campo: uno su tutti Cristiano Ronaldo contro la truppa del Real Madrid (di cui lui stesso fa parte) e del Barcellona. Un Cr7 contro tutti? Probabile anche se la rosa dei campioni d’Europa in carica è tutt’altro che disprezzabile: calciatori del calibro di William Carvalho (Sporting) e Bernardo Silva (Manchester City) non sono da sottovalutare. In più c’è un André Silva che vuol riscattarsi dopo la pessima stagione con il Milan.

Di seguito la data, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Spagna-Portogallo, big match del gruppo B dei Mondiali 2018 di calcio. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 15 GIUGNO:

20.00 Spagna-Portogallo – Fisht Stadium di Sochi – Girone B

SPAGNA-PORTOGALLO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Spagna-Portogallo, partita valida per il gruppo B dei Mondiali 2018 di calcio, sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Il match clou del girone B sarà visibile in diretta tv anche su Mediaset Extra con il commento ironico della Gialappa’s Band.

Prevista la diretta streaming, gratis e in chiaro, sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: kivnl / Shutterstock.com