Calcio, Mondiali Russia 2018: Fernando Hierro il nuovo ct della Spagna

A due giorni da Spagna-Portogallo, partita che chiuderà la prima giornata per quanto riguarda il Girone B dei Mondiali di calcio di Russia 2018, gli iberici hanno trovato il nome dell’allenatore a cui affidare la panchina per questa manifestazione iridata dopo la bufera che ha coinvolto il poi esonerato Julen Lopetegui. Sarà Fernando Hierro, ex centrocampista del Real Madrid, classe 1968, a guidare la Roja.

L’annuncio è arrivato da parte della Federazione, alle 17.30 la conferenza stampa di presentazione del nuovo ct.

OFFICIAL | Fernando Hierro to assume role as Spain Head Coach for the 2018 Russia World Cup https://t.co/r2vHeLAKxS pic.twitter.com/2TZjVfFypQ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 13, 2018













Foto: EPP – Shutterstock.com