LIVE Spagna-Portogallo, Mondiali 2018 in DIRETTA: Cristiano Ronaldo sfida le Furie Rosse

Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Spagna-Portogallo, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. A Sochi (Russia) andrà in scena una delle partite più attesa della fase a gironi, la sfida da urlo che sostanzialmente metterà in palio il primo posto nel gruppo B: da una parte le spettacolari Furie Rosse tra le grandi favorite per alzare al cielo la Coppa, dall’altra i Campioni d’Europa trascinati da un vertiginoso Cristiano Ronaldo. Si preannuncia un incontro davvero molto caldo, avvincente, appassionante ed equilibrato tra due potenze del calcio internazionale che si affronteranno a viso aperto dando vita a grandi giocate.

Le due squadre puntano molto sulla fase offensiva e saranno probabilmente gli attacchi a fare la differenza, il derby iberico regalerà grandi scintille e le emozioni non mancheranno. La Spagna sembra partire leggermente favorita ma il Portogallo ha tutti i mezzi per contrastare l’onda d’urto delle Furie Rosse e regalare una notte magica al popolo lusitano dopo l’apoteosi continentale. E Cristiano Ronaldo inizia a giocarsi una fetta di pallone d’oro.

