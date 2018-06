Sollevamento pesi, Giochi del Mediterraneo 2018: Mirko Zanni argento nello strappo!

Mirko Zanni conquista l’argento nello strappo nella categoria di peso -69 Kg ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, alle spalle di Daniyar Ismayilov, l’atleta turco già argento alle Olimpiadi di Rio 2016 tra i 62kg. Segue al terzo posto il tunisino Karem Ben Hnia.

Per raggiungere il secondo posto Zanni ha sollevato 145 kg al terzo tentativo, facendo meglio del terzo classificato Ben Hnia, che ha sollevato 144 kg. Il turco Ismayilov ha vinto l’oro con 152 Kg, con un distacco significativo su tutti gli atri atleti.

Nella gara di slancio invece, quinto posto per l’italiano, che non riesce a confermare la medaglia ottenuta nella gara precedente. Mirko Zanni solleva infatti 170 kg, contro i 179 kg del turco Ismayilov, che domina ancora una volta. Secondo posto per Moustafa Ibrahim (Egitto), con 178 kg sollevati, e terzo per Ben Hnia, che raddoppia il bronzo sollevando 177 kg.

FOTO: Federpesistica

