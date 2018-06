Sollevamento pesi, Giochi del Mediterraneo 2018: Michael Di Giusto è di bronzo nello slancio dei -62kg. Mirco Scarantino fuori dal podio

Michael Di Giusto ha conquistato la prima medaglia italiana nel sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, vincendo il bronzo nello slancio nella categoria di peso -62kg, dietro solo agli inarrivabili Ahmed Saad (Egitto) e Erol Bilgin (Turchia), i quali si sono sfidati su livelli troppo alti per gli italiani.

Di Giusto, per salire sul podio, ha dovuto fare meglio di Mirco Scarantino e dello spagnolo Josuè Garcia Brachi, grazie al secondo tentativo in cui ha sollevato 143 kg superando così le prestazioni dei suoi rivali. Scarantino ha sollevato 141 kg alla seconda prova ma ha fallito l’ultima chance per salire sul podio non riuscendo ad alzare con successo 146 kg. L’egiziano Saad ha vinto l’oro con 157 kg mentre al turco Bilgin non sono bastati 156 kg per sconfiggere il rivale.

In precedenza si era svolta la gara di strappo, quella considerata più ostica per gli italiani, in cui Saad e Bilgin hanno confermato il loro strapotere. Saad ha battuto Bilgin anche nello strappo grazie ai 127 kg sollevati al secondo tentativo contro i 126 kg del turco. La lotta per il terzo gradino del podio ha visto prevalere lo spagnolo Brachi con 121 kg, mentre Scarantino ha chiuso la prova al quarto posto (come nello slancio) con 118 kg alla seconda prova finendo davanti a Di Giusto che ha chiuso al quinto posto con 116 kg.

Foto: Michael Di Giusto- FIPE