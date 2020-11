Sollevamento pesi, Mirco Scarantino: “Sogno una medaglia alle Olimpiadi, ma il cambio di categoria mi ha sfavorito”

Nuovo appuntamento con Strenght2U, la trasmissione firmata Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicata al mondo della forza. Ad intervenire ai microfoni della nostra redazione è stato uno dei campioni della pesistica italiana, Mirco Scarantino, il quale ha commentato la condizione attuale degli atleti, vittime dell’imprevedibilità: “Per un atleta professionista non è facile mantenere un’alta intensità. Noi siamo abituati a partecipare a gare importanti, essere sempre sul pezzo, al non perdere mai la concentrazione. Siamo in un periodo brutto, in cui sono molti mesi che non siamo nè su una pedana internazionale nè nazionale, perchè è tutto bloccato. Abbiamo solo la fortuna di poterci allenare. Però, preparare le gare di un certo livello per essere pronti a chiudere la qualificazione olimpica per partecipare a Tokyo e poi ritrovarsi così è stato un po’ spiazzante“.

Poi, una considerazione sulla difficoltà di realizzare il sogno di conquistare la medaglia olimpica, a causa della decisione del CIO di cambiare categorie: “Sono anni che gareggio nei 56 kg, categoria in cui sono diventato competitivo a livello mondiale. Col cambio di categoria, il CIO ha cambiato tutto: ora i chili sono 61 e salire a quel peso in pochi mesi non è stato facile. Dopo tanti anni di buoni risultati, trovarsi a lottare per un ottavo o decimo posto non è stato semplice. Chi mi conosce, sa bene quanta sia la mia grinta e la mia voglia di portare a casa risultati importanti, perchè la pesistica è la mia vita, la mia passione da quando ero bambino. Mi stavo preparando alla medaglia olimpica perchè nel 2018 ho fatto il bronzo al mondiale. Quindi, nel 2020 – continua – nei 56 kg avrei puntato al sogno nel cassetto di portare a casa la medaglia olimpica, che è l’unica che mi manca. Il periodo del lockdown può essere, per certi aspetti, un vantaggio: ho un anno di tempo per prepararmi alla categoria dei 61 kg, anche se sono consapevole di arrivare lontano dalle prime posizioni“.

Loading...

Loading...

Di seguito, la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A MIRCO SCARANTINO



LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federpestica