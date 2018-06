Scherma, Giochi del Mediterraneo 2018: tre medaglie azzurre! Marzani e Foietta in semifinale nella spada, Ciaraglia nella sciabola

L’Italia può festeggiare tre medaglie nella scherma oggi ai Giochi del Mediterraneo 2018. Sulle pedane di Tarragona (Spagna) le spadiste Roberta Marzani e Nicol Foietta e la sciabolatrice Sofia Ciaraglia raggiungono la semifinale e avranno quindi la certezza di salire sul podio. Andiamo a scoprire nel dettaglio il cammino delle azzurre.

Partiamo dalla spada dove Foietta, grazie al primo posto nella propria pool, ha ottenuto l’accesso diretto ai quarti di finale, dove ha sconfitto all’ultima stoccata (15-14) la cipriota Iryna Mavrikiou, approdando così in semifinale, dove affronterà l’esperta francese Josephine Jacques André Coquin. Marzani invece, dopo una deludente pool chiusa al quinto posto, si è riscatta al meglio con due nette vittorie per 15-8 sulla libanese Dominique Nicole Tannous e sulla spagnola Dora Iren Kiskapusi Frank. In semifinale anche lei troverà una francese, Lauren Rembi, una delle favorite della vigilia.

Sorteggio invece sfortunato per l’Italia nella sciabola, in cui Sofia Ciaraglia e Chiara Mormile si sono affrontate ai quarti di finale, dove entrambe sono arrivate con il pass diretto dopo il girone. A vincere il derby azzurro è stata la neocampionessa italiana che si è imposta con il punteggio di 15-10. In semifinale Ciaraglia affronterà la greca Despoina Metaxia Georgiadou, mentre nell’altra si sfideranno la tunisina Azza Besbes e la spagnola Lucia Martin Portugues Barbero.

Foto: Federscherma Bizzi