Scherma, Giochi del Mediterraneo 2018: Roberta Marzani regina nella spada! Foietta di bronzo, Ciaraglia argento nella sciabola

Grande giornata per l’Italia della scherma ai Giochi del Mediterraneo 2018. Le pedane di Tarragona (Spagna) si tingono d’azzurro grazie all’oro di Roberta Marzani e il bronzo di Nicol Foietta nella spada e l’argento di Sofia Ciaraglia nella sciabola. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di giornata.

Partiamo dalla spada dove Marzani trionfa dopo aver battuto in finale la francese Josephine Jacques André Coquin con il punteggio di 15-11. Un assalto che l’azzurra ha vinto grazie ad una progressione finale da vera campionessa. Infatti dopo il 4-4 al termine del secondo periodo, Marzani è rimasta lucida nel terzo ed ultimo, riuscendo a trovare una serie perfetta di stoccate e andando così a prendersi una magnifica medaglia d’oro. In precedenza la 21enne bergamasca aveva battuto nettamente la libanese Dominique Nicole Tannous e la spagnola Dora Iren Kiskapusi Frank per 15-8 per poi superare in semifinale la francese Lauren Rembi per 13-9. Marzani conferma così tutto il suo talento e dopo il titolo italiano e il bronzo alle Universiadi conquistati lo scorso anno, riesce a centrare il primo grande acuto stagionale, nonché il risultato più prestigioso di tutta la sua carriera.

Terzo gradino del podio invece per Foietta, che si arrende in semifinale 14-12 a Coquin. Un assalto combattuto stoccata su stoccata dall’azzurra, ma nel momento chiave la transalpina è riuscita a piazzare il colpo decisivo. In precedenza la 23enne aveva superato all’ultima stoccata (15-14) la cipriota Iryna Mavrikiou.

Nella sciabola arriva invece l’argento di Ciaraglia, sconfitta in finale dalla tunisina Azza Besbes con il punteggio di 15-9. L’azzurra non ha potuto nulla contro la superiorità dell’avversaria, argento iridato in carica, che ha preso il largo nel primo periodo e non ha concesso più nulla. In semifinale la 22enne romana aveva sconfitto la greca Despoina Metaxia Georgiadou per 15-9, mentre ai quarti aveva vinto il derby azzurro con Chiara Mormile, superata 15-10. Completa il podio la spagnola Lucia Martin Portugues Barbero. Ciaraglia conferma quindi l’ottimo stato di forma e dopo aver trionfato ai Campionati Italiani, riesce ad ottenere una medaglia anche in questo torneo, che la può lanciare alla grande in vista della prossima stagione.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA SCHERMA













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federscherma Bizzi