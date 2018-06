Scherma, Europei 2018: Luca Curatoli si ferma ad una stoccata dalla medaglia, Luigi Samele fuori agli ottavi

Giornata amara per l’Italia agli Europei 2018 di scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Dopo la debacle della spada femminile, non arrivano gioie nemmeno nella sciabola maschile, dove nessun azzurro riesce a raggiungere la zona medaglie. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il cammino degli italiani.

Luca Curatoli vede sfumare all’ultima stoccata il podio, eliminato ai quarti di finale dal georgiano Sandro Bazadze. Un assalto che l’azzurro ha aperto al meglio con un break di 5-1 ed è stato poi avanti per svariate volte. Nel finale l’avversario ha però reagito al meglio ed il punteggio è andato così in parità sul 14-14. A questo punto arriva una doppia stoccata, con Curatoli che esulta credendo di aver vinto, ma i giudici non assegnano il punto a nessuno, suscitando le polemiche dello staff azzurro. Nel momento decisivo Bazadze trova però l’anticipo e beffa così lo sciabolatore napoletano, che non può quindi replicare il bronzo dello scorso anno. In precedenza Curatoli aveva superato in successione i britannici Deary e Honeybone, entrambi per 15-10.

Si ferma invece agli ottavi il cammino di Luigi Samele. Il 30enne azzurro ha dominato l’assalto con il tedesco Szabo per 15-6, ma poi si è dovuto arrendere al connazionale Hartung per 15-11. Fuori nel turno precedente Enrico Berrè, battutto da Honeybone per 15-13, mentre al primo assalto di giornata era stato eliminato Aldo Montano, superato 15-11 dal britannico Deary.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA SCHERMA













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bizzi Federscherma