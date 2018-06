Scherma, Europei 2018: spada femminile, che disfatta! Azzurre tutte eliminate prima dei quarti di finale

Non inizia bene per l’Italia la terza giornata degli Europei di Novi Sad. Nella prova della spada femminile tutte le azzurre sono state eliminate alle porte dei quarti di finale e hanno detto addio ai sogni di medaglia.

Le migliori sono state Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi, entrambe eliminate negli ottavi di finale. Sicuramente sfortunata la siciliana che si è trovata in una parte di tabellone davvero insidiosa. Infatti, dopo aver vinto all’esordio contro la georgiana Maia Guchmazova per 15-9, Fiamingo ha sconfitto all’ultima stoccata per 15-14 nei sedicesimi l’ungherese Emese Szasz, numero uno del mondo, in quello che era un remake della finale olimpica di Rio. Purtroppo negli ottavi altro assalto complicato contro la rumena Ana Maria Popescu e sconfitta per 15-11.

Dopo due belle vittorie con l’ungherese Szabo e con la spagnola Fernandez, Giulia Rizzi si è arresa all’ucraina Olena Kryvytska con il punteggio di 15-13 dopo un assalto combattuto e che si è deciso nel finale con tre simultanee che hanno penalizzato l’azzurra.

Eliminazione ai sedicesimi per Mara Navarria, che si presentava a questa rassegna continentale da numero tre del mondo e con due vittorie all’attivo in questa stagione di Coppa del Mondo. La friulana è stata sconfitta dall’estone Kuusk per 15-10. Subito fuori, invece, Alberta Santuccio, ko per 15-10 con l’ungherese Budai.













Foto: Augusto Bizzi/Federscherma