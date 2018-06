Scherma, Europei 2018: il programma di domenica 17 giugno. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara

Oggi (domenica 17 giugno) si svolgerà la seconda giornata di gare degli Europei 2018 di scherma a Novi Sad. Sulle pedane serbe si assegneranno i titoli individuali del fioretto femminile e della spada maschile. L’Italia, dopo le due medaglie conquistate ieri, cercherà di essere grande protagonista nel fioretto in cui Arianna Errigo, campionessa in carica e Alice Volpi, vicecampionessa iridata, sono pronte a lottare per l’oro. Proveranno a stupire poi le giovani Camilla Mancini e Chiara Cini. Nella spada, vista l’assenza dell’infortunato Paolo Pizzo, la punta sarà Marco Fichera, affiancato da Andrea Santarelli, Enrico Garozzo e Gabriele Cimini.

Il programma delle gare si aprirà alle 9.00 con le fasi eliminatorie della spada maschile, mentre alle 12.00 inizieranno quelle del fioretto femminile. Dalle 18.00 si svolgeranno gli assalti finali di entrambi le armi, che verranno trasmessi in diretta streaming sui raisport.rai.it e in differita in tv su RaiSport dalle 20.30. Sarà possibile seguire tutte le gare con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della giornata. Di seguito il programma completo e tutti gli azzurri in gara.

EUROPEI SCHERMA 2018

Domenica 17 giugno

9.00 Spada maschile individuale: Marco Fichera Andrea Santarelli, Enrico Garozzo e Gabriele Cimini

11.30 Fioretto femminile individuale: Arianna Errigo, Alice Volpi, Camilla Mancini e Chiara Cini

18.00 Finali

Foto: Federscherma Bizzi