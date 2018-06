LIVE Scherma, Europei 2018 in DIRETTA: 17 giugno. Fuori Garozzo nella spada, le fiorettiste alle prese con le eliminatorie

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di scherma a Novi Sad (Serbia). Oggi si assegneranno i titoli individuali del fioretto femminile e della spada maschile. Dopo le due medaglie di ieri (Garozzo argento e Avola bronzo) l’Italia proverà ad aumentare il proprio bottino e soprattutto cercherà di rispondere alla Russia, che ha già allungato nel medagliere con due ori in altrettante gare. La squadra russa, però può fare affidamento sulla fortissima Inna Deriglazova, che è la grandissima favorita per la vittoria nel fioretto femminile, viste le cinque vittorie in stagione. L’Italia, però, si gioca due carte molto importanti come Alice Volpi (argento mondiale) e Arianna Errigo, campionessa in carica e con voglia di riscattare una stagione opaca. Nella spada i francesi Daniel Jerent e Yannick Borel sono tra i grandi favoriti, anche se il principale è l’ucraino Bogdan Nikishin. Subito dietro c’è un altro veterano come l’estone Nikolai Novosjolov. Per l’Italia ci proveranno soprattutto Marco Fichera ed Enrico Garozzo.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2018 di scherma: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 9.00. Buon divertimento!

14.38 VITTORIA DI CIMINI!!!! Grandissimo assalto dell’azzurro che travolge 15-9 il britannico Nichols e vola ai quarti

14.35 Al termine del primo periodo: Fichera-Nikishin 2-2 e Cimini-Nichols 7-6

14.34 Fichera-Nikishin 1-0 e Cimini-Nichols 6-6

14.30 Ora in pedana Fichera con l’ucraino Nikishin, numero due del mondo e Cimini con il britannico Nichols

14.25 NOOOOOO!!!! Arriva la stoccata di Borel. Il campione in carica batte 15-14 il nostro Santarelli, che esce quindi di scena agli ottavi

14.23 Si va al minuto supplementare

14.22 14-14 ci si gioca tutto all’ultimo stoccata…

14.21 Pareggio!!!! 13-13

14.18 Bravo Santarelli! Il secondo periodo si chiude 11-9 per il francese, assalto quindi ancora aperto

14.15 Accorcia le distanze l’azzurro sul 4-8

14.12 Il primo periodo si chiude con Borel avanti 7-1 su Santarelli

14.10 Prima stoccata dell’azzurro 1-6

14.09 Brutto inizio dell’azzurro, sotto già 4-0

14.07 Inizia l’assalto tra Santarelli e Borel

13.55 Sorteggio sfortunato per Santarelli, che affronterà il francese Borel, campione in carica

13.45 Vince anche Fichera!!! Battuto l’ucraino Reizlin 15-7

13.43 Allunga Fichera sul 10-4

13.39 Il secondo periodo si chiude con Fichera avanti 6-3 su Reizlin

13.37 Vittoria di Cimini!! Brutto l’azero Aliyev 15-9

13.35 FIchera-Reizlin 2-2 e Cimini-Aliyev 9-11

13.31 FIchera-Reizlin 1-1 e Cimini-Aliyev 6-6

13.28 Ora tocca agli altri due azzurri, FIchera con l’ucraino Reizlin e Cimini con l’azero Aliyev

13.26 Vince Santarelli!! L’azzurro batte 15-11 il ceco Jurk e vola gli ottavi

13.24 Allunga Santarelli! 13-11

13.21 Si continua stoccata su stoccata, punteggio sul 10-10

13.18 Il primo parziale si chiude sul 6-6

13.14 Avvio molto equilibrato 3-3

13.08 Iniziano i sedicesimi della spada maschile, ora Santarelli contro il ceco Jurk

12.58 Terza vittoria per Arianna Errigo, 5-1 alla tedesca Kirschen.

12.55 Alice Volpi batte 5-3 la russa Zagidullina. Per lei finora 2 vittorie ed una sconfitta a metà girone.

12.51 Esce ai 32mi Enrico Garozzo, sconfitto 15-14 dal ceco Jurka, che ora affronterà Andrea Santarelli.

12.49 Terza vittoria per Camilla Mancini: 5-3 alla francese Guyart.

12.48 Gabriele CImini batte 15-10 lo svizzero Bayard e va ai 16mi.

12.43 Chiara Cini batte 5-2 la portoghese Oliveira.

12.42 Arianna Errigo batte 5-1 la romena Calugareanu.

12.37 Marco FIchera sfiderà il tedesco Igor Reizlin.

12.35 Nella spada maschile Marco Fichera passa ai 16mi battendo 15-5 l’israeliano Freilich.

12.33 Alice Volpi perde 2-5 dall’ucraina Chentsova.

12.32 Seconda vittoria per Camilla Mancini, che batte 5-1 la slovacca Bitterova.

12.31 Chiara Cini batte 5-2 la tedesca Ebert.

12.27 Nella spada maschile Andrea Santarelli approda ai 16mi battendo 15-8 il danese von der Osten.

12.23 Arianna Errigo batte 5-2 la magiara Mohamed

12.19 Camilla Mancini impone un severo 5-0 alla serba Jelicic.

12.15 Nel primo incontro della Pool 2 Alice Volpi batte 5-2 la magiara Szalai.

12.07 Nel fioretto femminile 46 atlete delle 61 in gara passeranno alla fase ad eliminazione diretta.

12.00 Mentre sono in corso i 32mi della spada maschile, partono ora i gironi di qualificazione del fioretto femminile.

11.52 Gabriele Cimini sfiderà alle 12.30 lo svizzero Alexis Bayard, che ha superato 13-12 il ceco Jiri Beran

11.48 Marco Fichera sfiderà alle 12.10 l’israeliano Yuval Shalom Ferilich, che ha superato 15-11 lo svedese Jakob Stymne.

11.46 Enrico Garozzo sfiderà alle 12.10 il ceco Jakub Jurka, che ha battuto 15-10 il francese Aymerick Gally.

11.45 In corso i 64mi della spada maschile, anche gli altri azzurri stanno per conoscere i nomi dei loro avversari.

11.35 Possibile derby ai sedicesimi Santarelli – Garozzo.

11,33 Infine Marco Ficherà sfiderà il vincente tra lo svedese Stymne e l’israeliano Freilich.

11.32 Alle 12.10 Andrea Santarelli sfiderà il danese Frederik van der Osten.

11.31 L’avversario ai 32imi di Daniele Garozzo uscirà dalla sfida tra il ceco Jurka e il francese Gally.

11.30 L’avversario di Gabriele Cimini, numero due dopo le qualifiche, uscirà dal confronto tra il ceco Beran e lo svizzero Bayard.

11.20: A mezzogiorno comincerà la fase a gironi del fioretto femminile. Qualche minuto dopo ci saranno anche i primi assalti ad eliminazione diretta per gli spadisti azzurri

11.16: Grazie ai risultati della fase a gironi, tutti gli azzurri hanno saltato il primo turno

11.04: Nel complesso davvero un’ottima fase a gironi per gli azzurri. Cimini (6-0), Garozzo (5-1), Fichera (5-1) e Santarelli (4-2)

11.02: Finalmente si chiude anche la fase a gironi per Marco Fichera. Cinque vittorie e una sconfitta per il siciliano

10.50: Manca solo l’ultimo assalto di Marco Fichera per completare la fase a gironi

10.39: Cinque vittorie su sei assalti per Enrico Garozzo. Una buona fase a gironi quella dell’azzurro

10.34: Andrea Santarelli chiude la sua fase a gironi con quattro vittorie e due sconfitte

10.31: Gabriele Cimini completa la sua perfetta fase a gironi. Sesta vittoria in sei assalti e l’azzurro potrebbe anche saltare il primo turno ad eliminazione diretta

10.25: Importanti vittorie anche per gli altri tre azzurri Fichera, Santarelli e Garozzo

10.22: Continua la marcia vincente di Gabriele Cimini. 5/5 nel girone

10.11: Tre vittorie su quattro incontri, invece, per Marco Fichera, Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo.

10.04: Quarta vittoria su quattro incontri per Gabriele Cimini. Adesso ne serve un’altra per avere un buon tabellone

9.55: Arriva la prima sconfitta nei gironi per Enrico Garozzo

9.49: Seconda vittoria per Marco Fichera ed Andrea Santarelli

9.42: Scatenato Gabriele Cimini, che centra la terza vittoria consecutiva nei gironi

9.35: Vittoria anche per Andrea Santarelli

9.33: Seconda vittoria consecutiva per Enrico Garozzo

9.25: Riscatto per Fichera che vince il suo secondo assalto. Altra vittoria anche per Cimini

9.16: I quattro azzurri hanno chiuso il loro primo assalto. Vittoria per Cimini e Garozzo, mentre Fichera e Santarelli sono stati sconfitti

9.00: Cominciata la fase a gironi della spada maschile

8.40: Andiamo a conoscere i gironi degli spadisti azzurri

Gruppo 7: Fichera (Ita), Rein (Ger), Ferrot (Bel), Dubouski (Blr), Kase (Sve), Cvetic (Srb), Glazkov (Rus)

Gruppo 10: Garozzo (Ita), Gally (Fra), Tauriainen (Fin), Peterdi (Ung), Makarovas (Ltu), Reizlin (Ukr), Dobrev (Ung)

Gruppo 11: Santarelli (Ita), Ibanez (Spa), Nycz (Pol), Van Nunnen (Ola), Turnau (Est), Beran (Cze)

Gruppo 14: Cimini (Ita), Bargues (Spa), Arede (Por), Marsh (Gbr), Anokhin (Rus), Guliyev (Aze), Vuorinen (Fin)

8.35: Questi gli azzurri impegnati oggi in pedana

Spada maschile: Gabriele Cimini, Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli

Fioretto femminile: Chiara Cini, Arianna Errigo, Camilla Mancini, Alice Volpi

8.33: Si comincia alle 9.00 con la fase a gironi della spada maschile. Poi alle 12.00 tocca al fioretto femminile

8.30: Buongiorno amici di OA Sport. Comincia la nostra diretta