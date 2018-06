Scherma, Europei 2018: il Dream Team spezza la maledizione! ORO PALPITANTE, Russia battuta all’ultimo secondo!

Doveva arrivare il Dream Team per spezzare la maledizione che ha colpito l’Italia in questi Europei di scherma. La squadra azzurra di fioretto femminile (Alice Volpi, Camilla Mancini, Arianna Errigo e Chiara Cini) si laurea ancora, per il secondo anno consecutivo, Campione d’Europa, conquistando il primo oro dell’Italia nella manifestazione continentale in corso di svolgimento a Novi Sad. Una vittoria arrivata contro la solita Russia, rivale di sempre, con una fantastica rimonta di Alice Volpi nell’ultimo assalto e con l’ultima stoccata del 41-40 arrivata praticamente all’ultimo secondo.

Proprio la toscana è scesa in pedana per prima, perdendo solo nel finale il suo assalto contro Deriglazova per 5-4. A quel punto è toccato a Mancini, che purtroppo ha subito un netto 5-1 da Ivanova. Con l’Italia sotto di cinque stoccata, ci ha pensato Errigo a pareggiare subito i conti, ma dopo aver centrato il 10-10 si è spenta la luce per la monzese, che ha subito poi cinque stoccate consecutive.

Sotto 15-10 Mancini si riscatta alla grandissima, rifilando un meraviglioso 8-2 addirittura ad Inna Deriglazova. L’Italia finalmente passa a condurre e poi Volpi mantiene il vantaggio sul 24-22. Purtroppo non è la finale della Errigo e l’argento europeo in carica perde nettamente il suo assalto contro Ivanova (8-1) e la Russia ritorna nuovamente avanti (30-25)

Mancini, però, riesce a recuperare ancora una stoccata ed Arianna pareggia il suo assalto con Deriglazova. Volpi è costretta ad andare in pedana sotto di quattro punti (33-37) ed è obbligata ad una fantastica rimonta. La toscana è una furia e subito diminuisce lo svantaggio e alla fine passa anche avanti sul 40-39. Purtroppo arriva subito la stoccata di Ivanova e alla fine mancano otto secondi. Momenti di grandissima tensione, ma a meno di tre secondi dalla fine Alice riesce a mettere la stoccata della vittoria. La russa tenta la disperata rimonta, ma non c’è più tempo.

Il Dream Team è ancora Campione d'Europa.













Foto: Augusto Bizzi/Federscherma