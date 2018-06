Scherma, Europei 2018: domino estone nella spada femminile, Katrina Lehis è la nuova campionessa. Azzurre fuori agli ottavi

L’Estonia fa tripletta nella spada femminile agli Europei 2018 di scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). La 23enne Katrina Lehis conquista a sorpresa la medaglia d’oro, battendo in finale la veterana Kristina Kuusk all’ultima stoccata (15-14) al termine di un assalto molto spettacolare. Completa la festa estone Julia Beljajeva, che conquista il secondo bronzo consecutivo. Terzo gradino del podio anche per la russa Violetta Kolobova, campionessa uscente, sconfitta 14-13 da Lehis in semifinale.

Prova invece molto deludente delle azzurre, con Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi che vengono eliminate agli ottavi di finale. Fiamingo dopo aver sconfitto la georgiana Guchmazova per 15-9 e l’ungherese Emese Szasz per 15-14, si è arresa 15-12 alla rumena Popescu. Rizzi dopo aver superato l’ungherese Szabo per 15-11 e la spagnola Fernandez Calleja per 15-11 è stata sconfitta dall’ucraina Kryvytska per 15-13. Si ferma ai sedicesimi Mara Navarria, battuta 15-10 dall’estone Kuusk, mentre al primo assalto del tabellone viene eliminata Alberta Santuccio, superata 15-10 dall’ungherese Budai.

Foto: Facebook Fie photo Bizzi/Trifiletti