Rugby a 7, Roma Seven 2018: l’Italia maschile vince il torneo, la nazionale femminile è terza

Sorride all’Italia il prestigioso torneo di rugby a 7 “Roma Seven“: la nazionale maschile vince il torneo, mentre la nazionale femminile chiude al terzo posto. Entrambe le formazioni azzurre avevano chiuso il girone di qualificazione al primo posto, ma poi nella fase ad eliminazione diretta il loro destino è stato diverso.

La compagine maschile in semifinale ha superato per 14-12 la selezione Roma Seven Kings, per poi completare il capolavoro nella finalissima rimontando e battendo lo Zimbabwe per 17-14. Le ragazze invece hanno perso in semifinale con la Polonia per 17-22, poi nella finalina per il 3° posto ha superato la selezione sudafricana Tuks per 28-5.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Twitter FIR

roberto.santangelo@oasport.it