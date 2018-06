Pallanuoto, Final Eight Champions League 2018. Sandro Bovo ci spera: “Recco favorito, noi ci proviamo”

Tutto pronto per il quinto derby d’Italia stagionale tra Pro Recco ed AN Brescia, occasione importante questa, a livello internazionale: le due compagini più forti del Bel Paese infatti si sfidano nei quarti di finale della Final Eight di Champions League in quel di Genova. Domani sera alle 20.30 alla Sciorba sarà sicuramente grande spettacolo.

A parlare alla vigilia è stato l’allenatore dei lombardi, Sandro Bovo, sui canali di Sky Sport: “Noi ci proviamo, sicuramente giochiamo contro la squadra più forte del mondo e per di più in casa loro. La partita che dobbiamo fare è abbastanza simile alla finale di campionato e a quella di Coppa Italia. Loro hanno grande qualità, dobbiamo concentrarci sul nostro gioco e provare a rendergli la vita difficile. Vogliamo andare avanti con convinzione, per noi la partita è quella di giovedì e in quella vogliamo dare tutto ciò che abbiamo”.

Un sogno: “La squadra pronosticata per la vittoria è la Pro Recco, ma noi proveremo a ostacolare la loro vittoria. L’MVP? Spero sia un giocatore del Brescia, vorrà dire che avremo fatto bene: mi auguro sia Del Lungo, il nostro portiere”.













Foto: Renzo Brico