Nigeria-Islanda, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Assetto molto offensivo per Rohr, Hallgrimsson punta sulla continuità

Oggi, venerdì 22 giugno (ore 17.00), si giocherà Nigeria-Islanda, match valido per il gruppo D dei Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre scenderanno in campo consapevoli del successo della Croazia contro l’Argentina. Appare evidente che l’esito di questo match sia fondamentale per il destino dell‘Albiceleste in questo torneo. Si preannuncia un incontro molto avvincente e appassionante, aperto davvero a tutti i risultati: i Vichingi hanno clamorosamente pareggiato contro i sudamericani all’esordio, le Super Aquile sono invece state sconfitte dalla Croazia.

Africani che scenderanno in campo per centrare i tre punti. Un 4-2-3-1 offensivo, quello proposto dal tecnico Rohr, caratterizzato dalla presenza di Moses, Mikel e Iwobi alle spalle di Ighalo, per dare maggior incisività all’attacco. Uzoho confermato in porta, così come la difesa a quattro che sarà costituita da Shehu, Trost Ekong, Balogun e Idowu. A far da schermo davanti alla difesa troveremo Ndidi e da Etebo, quest’ultimo protagonista della sfortunata autorete che ha regalato il gol del vantaggio alla Croazia.

Con la stessa voglia di vincere anche gli islandesi che, dopo il ko argentino, hanno maggiori motivazioni per aggiudicarsi la sfida contro le Super Aquile. Il ct Hallgrimsson dovrebbe puntare sulla continuità e, pertanto, solito 4-4-2: Halldorsson tra i pali, eroe del match contro l’Argentina e capace di parare un calcio di rigore a Leo Messi; linea difensiva a quattro composta da Magnusson, R. Sigurdsson, Arnason e Saevarsson; solido centrocampo a quattro con Bjarnason, Hallfredsson, Gunnarsson e J.Gudmunsson e in avanti la coppia d’attacco formata da Finnbogason e G. Sigurdsson.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Nigeria (4-2-3-1): Uzoho; Shehu, Trost Ekong, Balogun, Idowu; Ndidi, Etebo; Moses, Obi Mikel, Iwobi; Ighalo. CT: Rohr

Islanda (4-4-2): Halldorsson; Magnusson, R.Sigurdsson, Arnason, Saevarsson; Bjarnason, Hallfredsson, Gunnarsson, J.Gudmunsson; G. Sigurdsson, Finnbogason. CT: Hallgrimsson













