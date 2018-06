Brasile-Costa Rica, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Neymar recupera ed è in campo dal primo minuto

Ci sarà anche Neymar nell’undici titolare del Brasile in occasione del match contro il Costa Rica, valido per la seconda sessione di gare del gruppo E ai Mondiali 2018 in Russia. La compagine carioca è consapevole di non poter più sbagliare dopo il pareggio all’esordio contro la Svizzera e punterà sul talento dei suoi uomini migliori per avere la meglio sul Costa Rica e blindare il passaggio del turno, attualmente tutt’altro che assicurato.

Gli avversari, però, dopo la sconfitta nel primo match contro la Serbia, hanno bisogno di sbloccarsi per evitare di dire addio anzitempo alla competizione e veder svanire il sogno di ripetere l’exploit di quattro anni fa, quando riuscirono ad eliminare Italia e Inghilterra nella fase a gironi.

Il ct verdeoro Tite si affiderà al 4-2-3-1 con il romanista Alisson tra i pali, i centrali difensivi Thiago Silva e Miranda e i due terzini Danilo e Marcelo. In mediana agiranno Casemiro e Paulinho, mentre Willian e Coutinho affiancheranno sulla trequarti Neymar, recuperato dopo i problemi fisici patiti nei giorni scorsi e in ballottaggio fino a ieri con Douglas Costa. La punta centrale sarò Gabriel Jesus, preferito a Firmino al centro dell’attacco.

Il ct costaricano Ramirez, invece, si affiderà ad un accorto 5-4-1 con Keylor Navas tra i pali, i tre centrali di difesa Gonzalez, Acosta e Duarte e i due esterni Gamboa e Calvo. A centrocampo agiranno Guzman e Borges, con Venegas e Ruiz sulle fasce ad ispirare la punta centrale Urena.

Di seguito, le probabili formazioni del match:

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Casemiro, Paulinho; Willian, Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus. All.: Tite.

COSTA RICA (5-4-1): Navas; Gamboa, Gonzalez, Acosta, Duarte, Calvo; Venegas, Guzman, Borges, Ruiz; Urena. All.: Ramirez.











mauro.deriso@oasport.it

Foto: Jefferson Bernandes / Shutterstock.com