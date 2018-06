Volley Femminile, Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia alla ricerca del primo successo contro la Grecia

Prenderá il via oggi, venerdì 22 giugno, il torneo di volley femminile in occasione dei Giochi del Mediterraneo.

Si parte alle 12,30, e la prima avversaria della compagine tricolore sarà la Grecia, una squadra decisamente alla portata delle azzurrine. Gara da sfruttare per prendere le misure e entrare mentalmente nella competizione, ma anche da vincere assolutamente, viste le alte ambizioni di questa giovane Italia, considerata la favorita per la conquista della medaglia d’oro.

Formazione giovane e tutta da scoprire per i Giochi del Mediterraneo 2018: i capisaldi, vista la loro militanza in A1 e il loro importante apporto dato alle squadre d’appartenenza, saranno l’opposto Anna Nicoletti, le bande Camilla Mingardi e Alice Degradi, le centrali Beatrice Berti e Alexandra Botezat, la palleggiatrice Isabella di Iulio e il libero Ilaria Spirito. Alle loro spalle, tante altre giovani giocatrici, pronte a dare il loro importante contributo in questa avventura internazionale.

Si comincia quindi domani alle 12.30. Il match sarà visibile in streaming su Olympic Channel, e si potrà seguire in tempo reale grazie alla diretta live testuale di OA Sport.

FOTO: FIVB