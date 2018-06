LIVE Nigeria-Islanda, Mondiali 2018 in DIRETTA: 0-0, le Super Aquile si giocano tutto contro i Vichinghi del Nord

CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI NIGERIA-ISLANDA

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Nigeria-Islanda, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre si affrontano in una partita decisiva per le sorti del gruppo D dopo che ieri la Croazia ha surclassato l’Argentina con un roboante 3-0. Vincere questo pomeriggio significherebbe mettere una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale, soprattutto nel caso dei Vichinghi che hanno pareggiato all’esordio contro l’Albiceleste. Le Super Aquile, crollano al cospetto della Croazia all’esordio, si giocano il tutto per tutto e proveranno a mettere in difficoltà la nuova grande interprete del calcio internazionale.

16.30 Trenta minuti all’inizio della partita.

16.28 La Nigeria, invece, era stata sconfitta per 2-0 dalla Croazia.

16.27 All’esordio l’Islanda ha pareggiato contro l’Argentina, Messi sbagliò un rigore.

16.25 Le due squadre scenderanno in campo dopo la vittoria della Croazia contro l’Argentina. Vincere oggi varrebbe una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale, soprattutto ai Vichinghi.

16.22 FORMAZIONE TITOLARE ISLANDA:

Halldorsson; Saevarsson, Arnason, Sigurdsson, Magnusson; Gislason, Gunnarsson, Sigurdsson, Bjarnason; Bodvarson, Finnbogason.

16.20 FORMAZIONE TITOLARE NIGERIA:

Uzoho; Balogun, Troost-Ekong, Omeruo; Idowu, Ndidi, Mikel, Etebo, Moses; Iheanacho, Musa.

