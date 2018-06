Mondiali 2018, Nigeria-Islanda: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Venerdì 22 giugno si giocherà Nigeria-Islanda, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre scenderanno in campo sapendo il risultato del big match tra Argentina e Croazia, il cui esito è fondamentale per entrambe le formazioni in ottica qualificazione agli ottavi di finale. Si preannuncia un incontro molto avvincente e appassionante, aperto davvero a tutti i risultati: i Vichingi hanno clamorosamente pareggiato contro l’Argentina all’esordio, le Super Aquile sono invece state sconfitte dalla Croazia.

Gli africani sono dunque abituati a vincere e cercheranno di puntare sulla loro velocità e il loro atletismo per sorprendere la quadrata disposizione in campo degli uomini del Nord, ormai una grande del calcio internazionale. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Nigeria-Islanda ai Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 22 GIUGNO:

17.00 Nigeria-Islanda

NIGERIA-ISLANDA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Nigeria-Islanda sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

La partita sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

NIGERIA-ISLANDA: PROBABILI FORMAZIONI

Nigeria (4-2-3-1): Uzoho; Shehu, Trost Ekong, Balogun, Idowu; Ndidi, Etebo; Moses, Obi Mikel, Iwobi; Ighalo. CT: Rohr

Islanda (4-4-2): Halldorsson; Magnusson, R.Sigurdsson, Arnason, Saevarsson; Bjarnason, Hallfredsson, Gunnarsson, J.Gudmunsson; G. Sigurdsson, Finnbogason. CT: Hallgrimsson













Foto: Vlad1988 / Shutterstock.com