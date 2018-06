MotoGP LIVE, DIRETTA Qualifiche GP Catalogna – Aggiornamenti in tempo reale

Oggi sabato 16 giugno si disputano le qualifiche del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Si infiamma la lotta per la pole position, si definisce la griglia di partenza per la gara di domani che si preannuncia particolarmente intensa e accesa, con possibili colpi di scena. Molti piloti possono lottare per scattare davanti a tutti, ci attendono delle qualifiche davvero roventi precedute da trenta minuti di FP4 dove i centauri potranno trovare il migliore set-up sulle proprie moto.

Valentino Rossi riesce a fare la differenza con le gomme soft, Andrea Dovizioso ha ruggito nel terzo turno di prove libere e può davvero fare la differenza, Jorge Loreno sembra avere un gran passo, Marc Marquez non ha incantato ma da Campione del Mondo vuole tornare a primeggiare, senza dimenticarsi di alcuni possibili outsider.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP: aggiornamenti in tempo reale, cronaca minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla e vivere insieme tutte le emozioni da Barcellona. Si inizia alle ore 13.30 con le prove libere 4, poi dalle ore 14.10 spazio alle qualifiche. Buon divertimento a tutti.

