MotoGP, GP Catalogna 2018: qualifiche (sabato 16 giugno). Programma, orari e tv

Sabato 16 giugno si disputano le qualifiche del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Si preannuncia una giornata molto calda sul circuito di Barcellona, si definisce la griglia di partenza della gara di domani e si assegna l’attesissima pole position: scattare davanti sul tracciato del Montmelò è particolarmente importante anche se domenica pomeriggio tutto può essere stravolto. I piloti sono pronti a darsi battaglia per scattare davanti a tutti gli altri.

Marc Marquez vuole tornare a fare la differenza ed è molto agguerrito in sella alla Honda, vuole respingere i possibili assalti di Valentino Rossi e Andrea Dovizioso che sembrano essere nelle condizioni giuste per sperare in un colpaccio ma attenzione anche al redivivo Jorge Lorenzo e al possibile colpo di coda di Dani Pedrosa. Al mattino le prove libere 3, poi nel pomeriggio gli ultimi trenta minuti di test e le qualifiche.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle qualifiche del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e sul sito di TV8, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 16 GIUGNO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.40 Moto2, prove libere 3

12.35-13.15 Moto3, qualifiche

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 5

14.10-14.25 MotoGP, qualifiche 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifiche 2

15.05-15.50 Moto2, qualifiche

GP CATALOGNA 2018: DOVE VEDERE LE QUALIFICHE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le prove libere del GP di Catalogna saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP.

Le qualifiche del GP di Catalogna saranno visibili, oltre che su Sky Sport MotoGP, anche in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

Diretta streaming su Sky Go e sul sito internet di TV8.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













FOTOCATTAGNI