MotoGP, GP Catalogna 2018: a che ora comincia la gara di oggi? Come vederla in tv gratis e in chiaro su TV8

Oggi, domenica 17 giugno, si svolgerà il GP di Catalogna per le tre classi del Motomondiale 2018: Moto3, Moto2 e MotoGP. C’è grande attesa in particolare per la cilindrata maggiore, dove si prospetta una sfida incandescente tra le Ducati di Jorge Lorenzo ed Andrea Dovizioso e la Honda di Marc Marquez, mentre più defilata appare la Yamaha di Valentino Rossi.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA MOTOGP

1 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 342.8 1’38.680

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 347.7 1’38.746 0.066 / 0.066

3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.4 1’38.923 0.243 / 0.177

4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.1 1’39.145 0.465 / 0.222

5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.0 1’39.148 0.468 / 0.003

6 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 343.2 1’39.178 0.498 / 0.030

7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.2 1’39.266 0.586 / 0.088

8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.2 1’39.331 0.651 / 0.065

9 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 341.4 1’39.504 0.824 / 0.173

10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 343.6 1’39.556 0.876 / 0.052

11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 342.6 1’39.695 1.015 / 0.139

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 334.4 1’39.888 1.208 / 0.193

13 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 337.7 1’39.732 0.515 / 0.069

14 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.7 1’39.879 0.662 / 0.147

15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.6 1’39.918 0.701 / 0.039

16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 338.1 1’40.010 0.793 / 0.092

17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.9 1’40.019 0.802 / 0.009

18 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 339.4 1’40.058 0.841 / 0.039

19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.4 1’40.178 0.961 / 0.120

20 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.0 1’40.300 1.083 / 0.122

21 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 338.6 1’40.449 1.232 / 0.149

22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 339.6 1’40.524 1.307 / 0.075

23 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.9 1’40.572 1.355 / 0.048

24 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 333.1 1’40.590 1.373 / 0.018

25 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.9 1’40.834 1.617 / 0.244

26 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 338.8 1’41.369 2.152 / 0.535

ORARI DELLE GARE

Ore 11.00: Moto3

Ore 12.20: Moto2

Ore 14.00: MotoGP

COME VEDERE LE GARE IN TV?

Saranno visibili gratis e in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle 10.00, quando andrà in onda “Studio MotoGP” condotto da Davide Camicioli. Inoltre ci sarà la possibilità di assistere al Gran Premio anche su SkyMotoGP.