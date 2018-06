Motocross, GP Ottobiano MXGP 2018: Antonio Cairoli, che doppietta! Il siciliano riapre il Mondiale

Antonio Cairoli non sbaglia e sfrutta nel migliore dei modi l’assenza per infortunio dell’olandese Jeffrey Herlings, conquistando il successo anche di gara-2 ad Ottobiano (Italia) e bissando la vittoria della prima manche. 50 punti importanti che consentono al centauro siciliano di avvicinarsi in modo significativo alla vetta occupata dall’orange. Sono dodici, infatti, le lunghezze che separano l’asso di Patti da JH84.

Run 2 che inizia nel migliore dei modi per il pilota italiano, subito in vetta a precedere il belga Kevin Strijbos (KTM) e lo sloveno Tim Gajser (Honda). L’italiano impone un ritmo indiavolato mentre Gajser si avvicina alla seconda piazza. Poco brillante, invece, il francese Romain Febvre che, vincitore della Qualifying Race, perde posizioni al via, ritrovandosi in sesta posizione nelle prime curve.

La manche non sembra avere storia ma Antonio regala un brivido ai suoi tifosi. Il n.222 si lascia sorprendere lungo il tracciato e cade a terra, perdendo improvvisamente la vetta. Per fortuna, può riprendere senza problemi e Gajser e Strijbos vengono messi dietro con irrisoria facilità poco dopo. E’ di un altro livello quest’oggi l’alfiere della KTM e con autorità guadagna giro dopo giro rispetto ai rivali.

Nel frattempo lo sloveno della Honda, campione del mondo 2016, si prende la seconda piazza e Strijbos decade al settimo posto per un errore. Ne approfittano il francese Gautier Paulin (Husqvarna), il britannico Max Anstie (Husqvarna), lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) ed il citato Febvre (Yamaha).

Le ultime tornate sono una cavalcata vincente per Cairoli che centra, in questo modo, il suo obiettivo. In chiave italiana, 12° posto per Alessandro Lupino (Kawasaki), mentre Simone Zecchina (Yamaha), Simone Croci (KTM) e Ivo Monticelli (Yamaha) hanno concluso in 23esima, 25esima e 28esima piazza. Giusto rimarcare la caduta del belga Clement Desalle (Kawasaki), ventesimo all’arrivo.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: Valerio Origo