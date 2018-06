Moto2, GP Olanda 2018: Francesco Bagnaia vuole tornare a vincere, per ricacciare indietro gli inseguitori

Il Mondiale Moto2 2018 saluta la Catalogna ed è pronto a sbarcare nel Tempio della velocità di Assen in vista del Gran Premio di Olanda. La gara sullo storico tracciato inaugurato nel 1955, e rivisitato nel 2006, sarà quanto mai importante per due semplici motivi. Da un lato il leader della classifica generale, Francesco “Pecco” Bagnaia vuole scuotersi dopo due gare incolore, dall’altro i suoi inseguitori, Miguel Oliveira in primis, cercheranno di mettere in discussione la sua prima posizione, che detiene sin dal Gran Premio del Qatar di marzo

Francesco Bagnaia parte per Assen con la consapevolezza di non potersi cullare sugli allori. Il suo vantaggio in classifica ormai è ridotto ad un solo punto e, cosa più preoccupante, sembra in difficoltà con la propria moto. Sembra impensabile pensando ad un solo mese fa. Il torinese vinceva a mani basse a Le Mans e scappava in graduatoria, togliendo ogni speranza ai rivali. Nel breve volgere di due GP, invece, tutto sembra cambiato. Prima è arrivato il quarto posto al Mugello, poi addirittura un ottavo a Barcellona. Il Bagnaia dominatore e calcolatore di inizio anno sembra svanito, ma ora dovrà ritrovarsi in fretta, sin dall’Olanda.

il fiato sul collo posto dagli inseguitori è notevole, incominciando dal temibile portoghese Miguel Oliveira. L’alfiere del team Red Bull KTM Ajo ha cambiato marcia proprio in concomitanza con le prime difficoltà del portacolori dello Sky Racing VR46. Vittoria al Mugello e piazza d’onore al Montmelò hanno permesso al lusitano di ingranare la giusta marcia in una stagione che lo vedeva balbettare e, soprattutto, portarsi ad una sola lunghezza da Bagnaia con 118 punti contro i 119 dell’italiano. A questo punto appare chiaro che Oliveira sarà il grande rivale in ottica iridata per il numero 27, ma altri protagonisti vogliono inserirsi nella lotta.

Trattasi dello spagnolo Alex Marquez e del nostro Lorenzo Baldassarri. Il primo è quota 94 punti (-25 dal leader) con una lunghezza di vantaggio sul pilota marchigiano. Il fratellino del più celebre Marc ha avuto la bravura di conquistare ben quattro podi in questo avvio di campionato (senza vittorie, ma con due secondi posti) mentre Baldassarri ha vinto a Jerez de la Frontera, aggiungendo due arrivi al secondo posto. I due sanno che non sarà una impresa semplice rimanere in scia di Bagnaia e Oliveira, ma sono gli unici ancora in lizza per il sogno di vincere il titolo Dalla quinta posizione di Xavi Vierge e la sesta di Joan Mir, il distacco sfiora infatti i 50 punti.

Cosa dobbiamo attenderci, dunque, dallo spettacolo di Assen? Una pista simile, con le sue curve mozzafiato ed i suoi tratti di grande velocità, ma quasi mai con un rettilineo, ci farà capire se Bagnaia sarà, o meno, uscito dalla crisi, oppure su Oliveira sarà entrato nella modalità giusta per salire in prima persona al vertice della classifica. Sempre che Marquez o Baldassarri non vogliano inserirsi nella lotta..

