Moto2, GP Catalogna 2018: Francesco Bagnaia riparte da Barcellona. Alex Marquez gioca in casa

Il Motomondiale torna in Spagna per il secondo appuntamento in terra iberica. Stavolta si correrà in Catalogna, sul circuito del Montmeló. Da lì riparte la corsa verso il titolo di Francesco Bagnaia, leader del Mondiale di Moto2. Pecco è reduce da un weekend complicato al Mugello, dove ha dovuto lottare con problemi al braccio che lo hanno fortemente limitato ma che non gli hanno impedito di terminare la gara ai piedi del podio, portando a casa punti preziosi per la classifica.

Ora Bagnaia riparte da Barcellona. Anche in Argentina gli era capitato di scendere dal podio e la risposta nel weekend successivo era stata da campione, dominando la gara di Austin. Stavolta, però, Pecco correrà su un circuito dove non ha mai brillato: ci ha corso sei volte in carriera, racimolando un 10° posto (al secondo anno di Moto3) come miglior risultato. Alle sue spalle gli inseguitori premono, a cominciare da Miguel Oliveira, che al Mugello ha trovato la prima vittoria di una stagione in cui era già salito tre volte sul podio. La KTM ha fatto un balzo in avanti notevole dalla fine della scorsa stagione ed il portoghese sta raccogliendo i frutti, inserendosi di prepotenza nella lotta per il titolo (ha 13 punti di ritardo da Bagnaia).

Una lotta in cui sta disperatamente cercando di rientrare Alex Marquez. È la sua quarta stagione in Moto2 e lo spagnolo non è mai stato in grado realmente di giocarsi il Mondiale. Ci ha provato lo scorso anno ma, anzi, ha dovuto assistere da spettatore al trionfo del suo compagno di squadra Morbidelli. Il 2018 doveva essere l’anno di Marquez jr. ma fin qui i risultati stanno dicendo il contrario. I punti di distacco sono 33, ritardo su cui pesa come un macigno lo zero di Jerez. A Barcellona Alex potrà quindi provare ad invertire la rotta e prendersi la prima vittoria dell’anno: gioca in casa (Cervera è a 100 km) e su questo circuito ha già vinto due volte, l’ultima lo scorso anno, dominando il weekend (pole e giro veloce in gara).

Bagnaia, Oliveira e Marquez non saranno i soli tre protagonisti. Il Mugello ha visto per la prima volta la vittoria di un pilota non italiano, con Lorenzo Baldassarri che ci ha provato ma ha dovuto accontentarsi della seconda posizione. Il podio è stato comunque fondamentale per rilanciare le ambizioni del pilota del team Pons (che nel mentre ha licenziato Hector Barbera, che a Barcellona sarà sostituito dal connazionale Augusto Hernandez) dopo il ritiro di Le Mans. Rilanciarsi sarà invece l’obiettivo di Mattia Pasini al Montmeló, che due settimane fa ha sprecato una grande occasione, cadendo mentre era in testa alla gara. Tra i favoriti, poi, va incluso anche lo spagnolo Joan Mir: lo spagnolo ha completato il processo di adattamento alla Moto2 e viene da due podi consecutivi (due terzi posti) e a Barcellona proverà a migliorarsi.













