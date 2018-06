Mondiali Russia 2018: l’Uruguay vince ma non convince. 1-0 all’Arabia Saudita timbrato Suarez, ufficiali gli ottavi

Arrivano le prime due ufficialità dal Girone A dei Mondiali di calcio 2018: Uruguay e Russia sono ufficialmente qualificate agli ottavi di finale. Le due compagini, entrambe a quota sei punti, andranno a giocarsi la prima piazza nel raggruppamento nello scontro diretto che si disputerà il prossimo 25 giugno. La Celeste oggi non ha convinto, ma è riuscita ad imporsi nella seconda partita della sua manifestazione iridata per 1-0 contro l’Arabia Saudita, che al debutto era stata maltrattata addirittura per 5-0 dai padroni di casa. Decisivo Luis Suarez.

Formazione classica, con 4-4-2 per il Maestro Tabarez che cambia gli esterni di centrocampo, ma mantiene la mediana tutta italiana con Bentancur e Vecino, oltre alla solita coppia d’attacco Cavani-Suarez. Primo tempo davvero privo di emozioni, con le due compagini che preferiscono difendersi piuttosto che attaccare. Solo un episodio riesce a muovere il tabellino: al 23′ calcio d’angolo uruguayano, esce a vuoto Al-Owais e Suarez può depositare in rete a porta vuota da pochi passi. I sauditi provano a scuotersi, il più attivo è Hatan Bahbir che attiva Muslera dalla distanza.

Pura gestione del risultato per la Celeste nella ripresa, anche se Cavani sembra alzare il ritmo per provare almeno a sbloccarsi a livello individuale. Nonostante i cambi di Pizzi, l’Arabia Saudita non riesce proprio ad avvicinarsi alla porta di Muslera. È proprio il Matador il più pericoloso, soprattutto per quanto riguarda il contropiede, ma la punta ex Napoli non riesce a metterla dentro. È 1-0, qualificazione acquisita per la Celeste.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Agif Shutterstock