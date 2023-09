Pagelle Italia-Uruguay 38-17 rugby: un primo tempo osceno, poi gli azzurri rialzano la testa

Si è appena conclusa la seconda sfida dell’Italrugby alla Rugby World Cup 2023 in Francia e avversario di giornata era l’Uruguay. Match dalle due facce, con un primo tempo dove (quasi) tutti gli azzurri sono insufficienti e una ripresa che vede l’Italia rialzare la testa, soprattutto grazie a Lorenzo Cannone, Ange Capuozzo e Monty Ioane.

Capuozzo 6,5: Si mette subito in mostra con il calcio dopo due minuti di gioco che porterà alla meta di Pani e anche sulla meta di Lamaro ci mette, letteralmente, la mano. Tra i migliori.

Pani 6,5: Va subito in meta, mostrando coraggio e sicurezza nei propri mezzi. Sempre presente e attivo, uno dei migliori.

Brex 6: Come sempre si fa notare in difesa, ma anche con un paio di possessi che fanno guadagnare metri importanti all’Italia.

P. Garbisi 6: Si sacrifica molto in difesa, mentre dà un po’ di stabilità al gioco azzurro da primo centro.

Ioane 6: Messo nel mirino dalla difesa uruguaiana, ha tanti possessi ma fatica a fare la differenza in campo. La fa, però, nella ripresa quando segna la meta del sorpasso e da quel momento gioca il suo rugby.

Allan 6,5: Si vede poco in campo nel primo tempo, ma dalla palla che stoppa nasce la meta del sorpasso che cambia la partita ed è sempre preciso al piede.

A. Garbisi 6: Faccia tosta e coraggio per il fratello minore dei Garbisi, uno dei pochi a salvarsi nel primo tempo.

L. Cannone 6,5: Domina la mischia azzurra, ma la terza linea non aiuta nei breakdown. A inizio ripresa dà la scossa ai suoi con un paio di break presi e poi segna la meta del bonus.

Lamaro 5,5: Domina la mischia azzurra, ma quel pallone che si fa intercettare al 24’ grida vendetta. Si fa perdonare con la meta a inizio ripresa, ma non basta per la sufficienza.

Negri 6: Domina la mischia azzurra, e il flanker si mette in luce anche per i placcaggi. Male nei breakdown come tutti i compagni.

Ruzza 6: Domina la mischia azzurra, e la seconda linea dà spettacolo anche palla in mano e placca tantissimo. Come gli altri soffre nei punti d’incontro.

N. Cannone 5: Domina la mischia azzurra, ma il cartellino giallo è volontario e pesante. Esce a inizio ripresa in un match dove non brilla.

Riccioni 6,5: Domina la mischia azzurra, con la prima linea che salva l’Italia nel pessimo primo tempo,.

Nicotera 6,5: Domina la mischia azzurra, placca benissimo. Peccato per la meta non data, se la sarebbe meritata.

Fischetti 5: Domina la mischia azzurra, ma il secondo cartellino giallo in inferiorità mette nei guai l’Italia.

Nemer 3: Entra per sostituire l’ammonito Fischetti e commette un folle fallo a gioco fermo. Mondiali da vedere dalla tribuna d’ora in poi.

Ceccarelli 6: Entra per Riccioni e non lo fa rimpiangere, confermando la sua concretezza.

Zuliani 6: Entra nella ripresa e per prima cosa strappa un ovale nel punto d’incontro. Perché non farlo partire titolare?

Fusco 6: Pochi minuti, ma il mediano di mischia fa vedere tutte le sue qualità

Crowley 5: Primo tempo dove non ci capisce nulla come gli azzurri, poi quando l’Uruguay cala il suo gioco emerge. Visto il dominio di Ardao nei punti d’incontro ci si chiede come possa lasciare Zuliani in panchina.

Foto: Federugby via Getty Images