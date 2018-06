Mondiali 2018, Uruguay-Arabia Saudita: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Seconda giornata per quanto riguarda il Girone A dei Mondiali di calcio di Russia 2018: si torna in campo, dunque, per la seconda serie di incontri. Mercoledì 20 giugno, Rostov Arena, ore 17.00 italiane: sfida fondamentale per quanto riguarda le sorti di questo raggruppamento.

Terzo incrocio tra le due nazionali, il primo a livello iridato: a sorpresa fino ad oggi un pareggio ed una vittoria per la squadra saudita nei due precedenti (amichevoli). L’Uruguay ha vinto tutte le tre precedenti sfide in un Mondiale contro avversarie asiatiche, statistica dunque nettamente a favore della squadra di Óscar Washington Tabárez. Al debutto Cavani e compagni sono riuscita a spuntarla sull’Egitto allo scadere, mentre catastrofico è stato l’esordio per gli asiatici, usciti sconfitti nel match inaugurale per 5-0 con i padroni di casa della Russia.

Programma, orario e su che canale vederla in tv

Il match tra Uruguay ed Arabia Saudita sarà visibile in diretta esclusiva, in chiaro, su Italia 1: match in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet. Ci sarà la copertura anche di OASport con la DIRETTA LIVE testuale.

20 giugno

ore 17.00 Uruguay-Arabia Saudita

LE PROBABILI FORMAZIONI

Uruguay (4-4-2): Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Caceres; Nandez, Vecino, Bentancur, De Arrascaeta; Cavani, Suarez. CT: Tabarez.

Arabia Saudita (4-4-2): Al-Maiouf; Alburayk, Os. Hawsawi, Om. Hawsawi, Al-Shahrani; Otayf, Al-Dawsari, Al-Faraj, Al-Jassam; Al-Shehri, Al-Sahlawi. CT: Pizzi.













