Mondiali 2018, Serbia-Svizzera: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Il match tra Serbia e Svizzera sarà uno scontro diretto per il passaggio del turno nel Gruppo E ai Mondiali 2018 di calcio. Le Aquile Bianche hanno superato all’esordio la Costa Rica per 1-0 e cercheranno di mantenere il primo posto in classifica. Dall’altra parte gli elvetici sono riusciti nell’impresa di frenare il Brasile, con un pareggio per 1-1 e ora vogliono conquistare la prima vittoria. Una sfida che si preannuncia quindi molto combattuta.

Serbia-Svizzera si giocherà domani (venerdì 22 giugno) al Kaliningrad Stadium di Kaliningrad con calcio di inizio alle 20.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset.it. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni.

VENERDÌ 22 GIUGNO

20.00 Serbia-Svizzera, Gruppo E, Kaliningrad Stadium

Le probabili formazioni di Serbia-Svizzera

Serbia (4-2-3-1): Stojkovic; Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov; Matic, Milivojevic; Tadic, Milinkovic-Savic, Ljajic; Mitrovic. CT: Mladen Krstajić

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Behrami; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic. CT: Petković

Foto: Laszlo Szirtesi / shutterstock