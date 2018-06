LIVE Serbia-Svizzera, Mondiali 2018 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per gli ottavi di finale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-Svizzera, incontro del girone E dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Quello a cui assisteremo alle ore 20 al Kaliningrad Stadium, nell’omonima città, sarà uno scontro decisivo per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, dato che entrambe le squadre vanno a caccia di un posto per gli ottavi di finale. Due poltrone per tre, è questa la situazione attuale del seguente raggruppamento che comprende oltre alle nazionali europee anche Brasile e Costa Rica, con i verdeoro provvisoriamente in testa alla classifica (4 punti) dopo la vittoria conquistata oggi pomeriggio nei minuti di recupero contro l’altra formazione americana. A seguire proprio la nazionale balcanica (3 punti) e quella elvetica che ha conquistato un sorprendente pareggio proprio contro le teste di serie.

La Serbia in caso di vittoria passerebbe aritmeticamente il primo turno con una giornata d’anticipo. Da quel che si è notato nella prima partita disputata in questa edizione di Coppa del Mondo, la nazionale ruota intorno al proprio gioiello che milita nella Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. Dall’altra metà campo però è schierata un’altra squadra con lo stesso obiettivo, la Svizzera, capace di mettere in difficoltà sia in fase difensiva che offensiva chiunque, come osservato domenica scorsa contro il Brasile. Gli elvetici sono costretti al successo per poter rimanere in corsa per accedere agli ottavi di finale. Si prevede dunque una sfida equilibratissima, ad alta tensione e tutt’altro che priva di emozioni.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Serbia-Svizzera, con la cronaca aggiornata in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla del match valido per i Mondiali 2018. Si inizia alle 20:00.













Foto: AGIF/Shutterstock.com

