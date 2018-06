Mondiali 2018, Perù-Danimarca: le probabili formazioni. I peruviani si affidano a Guerrero, i danesi a Eriksen

Prima giornata del gruppo C dei Mondiali. Alla Mordovia Arena va in scena Perù-Danimarca. Sarà già un incontro chiave perché la lotta alle spalle della favorita Francia sarà selvaggia: vincere oggi vorrebbe dire fare un discreto passo in avanti verso la qualificazione, perdere, invece, comprometterebbe sin dall’inizio il cammino. Ecco perché assisteremo ad un bella sfida.

Il CT del Perù Ricardo Gareca non dovrebbe cambiare nulla rispetto all’11 che gli ha garantito la qualificazione ai Mondiali nello spareggio contro la Nuova Zelanda. Tra i pali ci sarà Gallese, con davanti la linea a quattro composta da Advincula, Rodriguez, Ramos e Trauco. Yotun e Tapia faranno da schermo davanti alla difesa, mentre in avanti tutto ruoterà attorno a Paolo Guerrero, che potrà scendere in campo dopo che la sua squalifica per doping è stata sospesa. Alle sue spalle, sulla trequarti, agiranno Farfan, Cueva e Flores.

Formazione fatta anche per Age Hareide. Anche in questo caso la stessa sarà una sola, Christian Eriksen. Il giocatore del Tottenham agirà sulla trequarti, affiancato da Poulsen e Sisto alle spalle della punta Jorgensen. La Danimarca, infatti, si disporrà a specchio, con Kvist e Delaney in mediana davanti al quartetto difensivo composto da Dalsgaard, Kjaer, Christensen e Stryger. Tra i pali Schmeichel.

Le probabili formazioni di Perù-Danimarca

Perù (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco; Yotun, Tapia; Farfan, Cueva, Flores; Guerrero. All. Gareca

Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger; Kvist, Delaney; Poulsen, Eriksen, Sisto; Jorgensen. All. Hareide













