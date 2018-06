Calcio DIRETTA, Mondiali 2018 LIVE: Marocco-Iran, come seguirla in tv e tempo reale

Il Mondiale entra nel vivo. Dopo la cerimonia inaugurale e la prima partita di ieri, oggi si disputeranno ben tre incontri. Il programma del gruppo B sarà aperto da Marocco-Iran, in scena al Krestovsky Stadium di San Pietroburgo. Sarà già una sfida cruciale perché per entrambe l’obiettivo qualificazione sarà molto complicato, dovendo affrontare due corazzate come Spagna e Portogallo. La partita di oggi, dunque, è già un dentro o fuori: vincere vuol dire tenere viva la speranza, perdere vuol dire salutare con molta probabilità la Russia.

La sfida tra Marocco e Iran è in programma venerdì 15 giugno alle ore 17.00 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1, con ampio pre e post-partita. In streaming, invece, l’incontro sarà visibile sul sito Mediaset e sull’app Mediaset Fan.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Marocco-Iran.

Le probabili formazioni di Marocco-Iran

Marocco (3-4-3): El Kajoui; Benatia, Da Costa, Saiss; Amrabat, Boussoufa, El Hahmadi, Mendyl; Ziyech, Boutaib, Belhanda.

Iran (4-3-3): Beiranvand; Mohammadi, Pouralinganji, Cheshmi, Rezaeian; Shojaei, Hajsafi, Ansarifard; Jahanbakhsh, Azmoun, Taremi.

Come seguire in tv e in tempo reale Marocco-Iran

