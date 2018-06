Calcio DIRETTA, Mondiali 2018 LIVE: Egitto-Uruguay, come seguirla in tv e tempo reale

Venerdì 15 giugno si giocherà Egitto-Uruguay, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. A Ekaterinburg (Russia) andrà in scena una partita fondamentale per le sorti del gruppo A dopo l’incontro d’apertura tra Russia e Arabia Saudita, che ha visto prevalere nettamente i padroni di casa con un perentorio 5-0.

Dato il riscontro della compagine russa, centrare i tre punti sarà ancor più importante. Sulla carta gli uruguaiani sembrano avere qualcosa in più. Allenata da uno dei ct che da più tempo occupa la panchina della selezione, Óscar Washington Tabárez, la rosa annovera ben cinque calciatori che militano nella nostra Serie A: Martin Caceres (Lazio), Lucas Torreira (Sampdoria), Matias Vecino (Inter), Rodrigo Bentancur (Juventus) e Diego Laxalt (Genoa). E’ chiaro che gli osservati speciali saranno nel settore offensivo: Edinson Cavani e Luis Suarez sono le stelle della squadra. In difesa, poi, l’esperienza di Diego Godin, centrale dell’Atletico Madrid, sarà fondamentale per centrale l’obiettivo e dar sicurezza a tutto il reparto. Il target minimo è quello di staccare il biglietto per gli ottavi di finale, come nell’ultima edizione in Brasile (quando i sudamericani furono poi battuti dalla Colombia), ma la vera aspirazione è quella di replicare le semifinali raggiunte in Sudafrica otto anni fa.

Venendo ai “Faraoni“, l’infortunio alla spalla di Mohamed Salah ha tenuto l’ambiente egiziano ed i tifosi con il fiato sospeso. Reduce da un’annata fantastica, caratterizzata dal titolo di capocannoniere in Premier League, da una Finale di Champions League con il Liverpool e dall’essere in lizza per il Pallone d’Oro 2018, quanto accaduto nell’atto conclusivo di Kiev, contro il Real Madrid, aveva messo tutti in allarme. Tuttavia, quest’oggi (alle 14.00), ci sarà. Certo è che Hector Cuper, vecchia conoscenza del nostro campionato, avrà in Salah il punto di riferimento ma non sarà l’unico calciatore dell’Egitto da osservare con attenzione. La selezione africana punta anche sulle qualità realizzative di Ahmed Hassan e sulla creatività di Elneny (Arsenal) e Sobhi (Stoke City), in evidenza sempre nel campionato inglese.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Egitto-Uruguay, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 15 GIUGNO:

14.00 Egitto-Uruguay

EGITTO-URUGUAY: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Egitto-Uruguay sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













