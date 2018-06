Mondiali 2018 oggi (15 giugno): calendario, orari e programma delle partite. Come vederle in tv

Oggi venerdì 15 giugno è in programma la seconda giornata dei Mondiali 2018 di calcio. Il calendario prevede ben tre partite per una giornata davvero molto intensa in Russia. Si incomincia alle ore 14.00 con Egitto-Uruguay: i Faraoni, guidati da Salah, cercano di sorprendere la favorita Celeste nel match che completa il turno del gruppo A dopo il successo della Russia sull’Arabia Saudita.

Poi tra pomeriggio e sera scenderà in campo il girone B tra San Pietroburgo e Sochi. Grande attesa per il big match tra Spagna e Portogallo: da una parte le Furie Rosse tra le grandi favorite per la vittoria del Mondiale, dall’altra i Campioni d’Europa trascinati da Cristiano Ronaldo. Divertimento assicurato mentre in precedenza Marocco e Iran lotteranno per continuare a sognare.

Di seguito il calendario dettagliato, il programma completo e l’orario d’inizio delle partite di oggi (venerdì 15 giugno) ai Mondiali 2018 di calcio. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, sui canali Mediaset ma anche in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDÌ 15 GIUGNO:

14.00 Egitto vs Uruguay (gruppo A, a Ekaterinburg), diretta tv su Italia 1

17.00 Marocco vs Iran (gruppo B, a San Pietroburgo), diretta tv su Italia 1

20.00 Spagna vs Portogallo (gruppo B, a Sochi), diretta tv su Canale 5

MONDIALI 2018: COME GUARDARE LE PARTITE DI OGGI IN DIRETTA TV E STREAMING

