LIVE Marocco-Iran, Mondiali 2018 in DIRETTA: 0-0. I Leoni dell’Atlante per partire con il piede giusto contro il Team Melli

4′ ANCORA MAROCCO! Amrabat va via sul fondo e serve Belhanda sul primo palo, ma il colpo di testa del giocatore del Galatasaray non trova lo specchio.

3′ CHE OCCASIONE PER ZIYACH! Scherma perfetto da calcio d’angolo per liberare il talento dell’Ajax, che tutto solo svirgola clamorosamente il pallone

2′ Subito un’occasione per il Marocco. Prova il destro al volo Harit, ma il suo tentativo non centra lo specchio

1′ COMINCIA MAROCCO-IRAN!

16.57: Ed ora quello dell’Iran

16.56: E’ il momento degli inni. Per primo quello del Marocco

16.55: Stanno entrando in campo le due squadre. E’ la prima volta che Marocco ed Iran si affrontano in un Mondiale.

16.45: Quasi tutto pronto alla Zenit Arena, la casa dello Zenit di San Pietroburgo. Si attende solo l’ingresso in campo delle due squadre

16.42: Arbitro molto importante per questa partita. Sarà infatti il turco Cakir a dirigere questo scontro. Un arbitro di grande esperienza e che ha diretto anche la finale di Champions League del 2015

16.39: Curiosità per quanto riguarda l’Iran. A causa dell’embargo imposto dagli Usa al paese asiatico i calciatori non si sono visti recapitare le scarpe da calcio e sono andati a comprarli in un negozio in Russia

16.36: L’Iran ha dominato il suo girone nell’ultima fase di qualificazione, chiudendo primo davanti a Corea del Sud e Siria. Nessuna sconfitta per il Team Melli, che ha staccato agevolmente il biglietto per la Russia. Anche per l’Iran si tratta della quinta partecipazione al Mondiale.

16.33: I marocchini sono in striscia positiva da 18 partite. Per il Marocco si tratta della quinta partecipazione alla fase finale della Coppa del Mondo, la prima dal 1998. Non ha mai superato gli ottavi di finale

16.30: Il Marocco ha centrato la qualificazione ai Mondiali, chiudendo al primo posto in un gruppo che vedeva la presenza anche di Costa d’Avorio, Gabon e Mali. Undici gol fatti e soprattutto zero subiti da parte dei Leoni dell’Atlante, che confermano come uno dei punti di forza sia proprio la fase difensiva.

16.20: immagini dallo spogliatoio dell’Iran

16.15: Queste le formazioni ufficiali della partita

MAROCCO (4-2-3-1): El Kajoui; Hakimi, Benatia, Saiss, Harit; El Ahmadi, Belhanda; Boussoufa, Ziyech, Amrabat; El Kaabi.

IRAN (4-4-1-1): Beiranvand, Rezaeian, Cheshmi, Hajisafi, Pouraliganji; Jahanbakhsh, Shojaei, Amiri, Ebrahimi; Ansarifard; Azmoun.

16.12: L’Iran è una squadra solida, ben allenata da Carlos Queiroz e che quattro anni fa ha fatto soffrire anche l’Argentina (ci pensò Messi all’ultimo minuto) e che ben ha fatto nelle qualificazioni asiatiche. Da tenere sotto osservazione la punta 23enne Sardar Azmoun, che a gennaio era stato anche accostato alla Lazio.

16.08: Il Marocco ha ottime individualità, a partire dalla difesa dove ovviamente spicca il bianconero Mehdi Benatia, ma è in attacco che i Leoni dell’Atlante si esaltano con la qualità di Younès Belhanda, campione di Turchia con il Galatasaray, e Hakim Ziyech, 25enne dell’Ajax finito nel mirino di anche qualche club italiano come la Roma.

16.05: Un vero e proprio scontro diretto per capire chi può essere l’antagonista di Spagna e Portogallo. Infatti questo raggruppamento sembra abbastanza squilibrato in favore delle due nazionali europee e se Marocco ed Iran vogliono avere una chance di qualificazione oggi devono vincere.

16.00: Cominciamo la nostra diretta di Marocco-Iran

