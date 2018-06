Calendario Mondiali 2018: date e orari delle partite giorno per giorno e su che canali vederle in tv. Il tabellone verso la finale

I Mondiali 2018 di calcio sono entrati nel vivo, la fase a gironi sta diventando incandescente e la corsa verso la Finale di Mosca è più accesa che mai. I vari gruppi stanno iniziando a delinearsi, pian piano si conoscono le squadre qualificate agli ottavi di finale dove inizierà la spettacolare fase a eliminazione diretta che regalerà grandi emozioni e pathos a tutti gli amanti del calcio internazionali e a tutti i tifosi delle varie Nazionali che si daranno battaglia in Russia.

Il calendario dei Mondiali 2018 è più fitto che mai con tante partite in programma giorno dopo giorno: ore 14.00, 17.00 e 20.00 sono ormai un appuntamento fisso nel nostro palinsesto quotidiano che però cambierà in occasione della terza giornata della fase a gironi quando si giocheranno due partite alle ore 16.00 e due incontri alle ore 20.00. Quegli orari dovranno essere ben tenuti a mente perché saranno gli stessi in cui si giocherà durante gli ottavi e i quarti di finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite dei Mondiali 2018 di calcio: giorno dopo giorno quello che ci aspetta in Russia. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali Mediaset, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MONDIALI 2018: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite della fase a gironi saranno trasmesse su Italia 1 ad eccezione di alcuni big match (Russia-Arabia Saudita, Spagna-Portogallo, Brasile-Svizzera, Inghilterra-Tunisia, Argentina-Croazia, Germania-Svezia) e degli 8 match della terza giornata ritenuti meno importanti (andranno su Canale 20).

Tutti gli incontri della fase a eliminazione diretta saranno visibili su Canale 5. Tutte le partite serali della fase a gironi e tutti gli incontri della fase a eliminazione diretta saranno visibili anche su Mediaset Extra (canale 34) col commento ironico della Gialappa’s Band.

Tutti i match saranno visibili anche in diretta streaming sul sito di Mediaset.

GIOVEDÌ 14 GIUGNO:

17.00 Russia vs Arabia Saudita (gruppo A, a Mosca)

VENERDÌ 15 GIUGNO:

14.00 Egitto vs Uruguay (gruppo A, a Ekaterinburg)

17.00 Marocco vs Iran (gruppo B, a San Pietroburgo)

20.00 Spagna vs Portogallo (gruppo B, a Sochi)

SABATO 16 GIUGNO:

12.00 Francia vs Australia (gruppo C, a Kazan)

15.00 Argentina vs Islanda (gruppo D, a Kaliningrad)

18.00 Perù vs Danimarca (gruppo C, a Saransk)

21.00 Croazia vs Nigeria (gruppo D, a Kaliningrad)

DOMENICA 17 GIUGNO:

14.00 Costa Rica vs Serbia (gruppo E, a Samara)

17.00 Germania vs Messico (gruppo F, a Mosca)

20.00 Brasile vs Svizzera (gruppo, a Rostov)

LUNEDÌ 18 GIUGNO:

14.00 Svezia vs Corea del Sud (gruppo F, a Nizhny Novgorod)

17.00 Belgio vs Panama (gruppo G, a Sochi)

20.00 Tunisia vs Inghilterra (gruppo G, a Volgograd)

MARTEDÌ 19 GIUGNO:

14.00 Colombia vs Giappone (gruppo H, a Saransk)

17.00 Polonia vs Senegal (gruppo H, a Mosca)

20.00 Russia vs Egitto (gruppo A, a San Pietroburgo)

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO:

14.00 Portogallo vs Marocco (gruppo B, a Mosca)

17.00 Uruguay vs Arabia Saudita (gruppo A, a Rostov)

20.00 Iran vs Spagna (gruppo B, a Kazan)

GIOVEDÌ 21 GIUGNO:

14.00 Danimarca vs Australia (gruppo C, a Samara)

17.00 Francia vs Perù (gruppo C, a Ekaterinburg)

20.00 Argentina vs Croazia (gruppo D, a Nizhny Novgorod)

VENERDÌ 22 GIUGNO:

14.00 Brasile vs Costa Rica (gruppo E, a San Pietroburgo)

17.00 Nigeria vs Islanda (gruppo D, a Volgograd)

20.00 Serbia vs Svizzera (gruppo E, a Kaliningrad)

SABATO 23 GIUGNO:

14.00 Belgio vs Tunisia (gruppo G, a Mosca)

17.00 Corea del Sud vs Messico (gruppo F, a Rostov)

20.00 Germania vs Svezia (gruppo F, a Sochi)

DOMENICA 24 GIUGNO:

14.00 Inghilterra vs Panama (gruppo G, a Nizhny Novgorod)

17.00 Giappone vs Senegal (gruppo H, a Ekaterinburg)

20.00 Polonia vs Colombia (gruppo H, a Kazan)

LUNEDÌ 25 GIUGNO:

16.00 Uruguay vs Russia (gruppo A, a Samara)

16.00 Arabia Saudita vs Egitto (gruppo A, a Volgograd)

20.00 Spagna vs Marocco (gruppo B, a Kaliningrad)

20.00 Iran vs Portogallo (gruppo B, a Kaliningrad)

MARTEDÌ 26 GIUGNO:

16.00 Danimarca vs Francia (gruppo C, a Mosca)

16.00 Australia vs Perù (gruppo C, a Sochi)

20.00 Nigeria vs Argentina (gruppo D, a San Pietroburgo)

20.00 Islanda vs Croazia (gruppo D, a Rostov)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO:

16.00 Corea del Sud vs Germania (gruppo F, a Kazan)

16.00 Messico vs Svezia (gruppo F, a Ekaterinburg)

20.00 Serbia vs Brasile (gruppo E, a Mosca)

20.00 Svizzera vs Costa Rica (gruppo E, a Nizhny Novgorod)

GIOVEDÌ 28 GIUGNO:

16.00 Giappone vs Polonia (gruppo H, a Volgograd)

16.00 Senegal vs Colombia (gruppo H, a Samara)

20.00 Inghilterra vs Belgio (gruppo G, a Volgograd)

20.00 Panama vs Tunisia (gruppo G, a Samara)

SABATO 30 GIUGNO:

16.00 Ottavo di finale 1: Prima Gruppo C vs Seconda Gruppo D (a Kazan)

20.00 Ottavo di finale 2: Prima Gruppo A vs Seconda Gruppo B (a Sochi)

DOMENICA 1° LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 3: Prima Gruppo B vs Seconda Gruppo A (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 4: Prima Gruppo D vs Seconda Gruppo C (a Nizhny Novgorod)

LUNEDÌ 2 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 5: Prima Gruppo E vs Seconda Gruppo F (a Samara)

20.00 Ottavo di finale 6: Prima Gruppo G vs Seconda Gruppo H (a Rostov)

MARTEDÌ 3 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 7: Prima Gruppo H vs Seconda Gruppo G (a Mosca)

20.00 Ottavo di finale 8: Prima Gruppo F vs Seconda Gruppo E (a San Pietroburgo)

VENERDÌ 6 LUGLIO:

16.00 Quarto di finale 1: Vincente Ottavo di finale 2 vs Vincente Ottavo di finale 1 (a Nizhny Novgorod)

20.00 Quarto di finale 2: Vincente Ottavo di finale 5 vs Vincente Ottavo di finale 6 (a Kazan)

SABATO 7 LUGLIO:

16.00 Quarto di finale 3: Vincente Ottavo di finale 7 vs Vincente Ottavo di finale 8 (a Samara)

20.00 Quarto di finale 4: Vincente Ottavo di finale 3 vs Vincente Ottavo di finale 4 (a Sochi)

MARTEDÌ 10 LUGLIO:

20.00 Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2 (a San Pietroburgo)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO:

20.00 Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4 (a Mosca)

SABATO 14 LUGLIO:

16.00 Finale per il terzo posto (a San Pietroburgo)

DOMENICA 15 LUGLIO:

DOMENICA 15 LUGLIO:

17.00 Finale Mondiali 2018 di calcio (a Mosca)













