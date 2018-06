Mondiali 2018, Brasile-Costa Rica: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Il Brasile non può sbagliare nella seconda partita del gruppo E nei Mondiali 2018 in Russia. La compagine carioca è reduce da un deludente pareggio contro la Svizzera e un altro passo falso rischia di costare davvero molto caro ai verdeoro, costretti a portare a casa i tre punti contro un Costa Rica apparso pimpante con la Serbia, ma sconfitto a causa di una splendida punizione di Kolarov.

I ragazzi allenati da Tite scenderanno in campo col coltello tra i denti domani, venerdì 22 giugno, allo Stadio San Pietroburgo. Non c’è più margine di errore dinanzi alla necessità di evitare una clamorosa eliminazione al primo turno e all’esigenza di andarsi a prendere il primo posto nel girone, che faciliterebbe anche il percorso verso la fase a eliminazione diretta. Il dubbio Neymar, uscito zoppicante dall’allenamento di martedì mattina, accompagnerà Tite fino alle ore antecedenti al match, ma il Brasile dispone di talento e classe a sufficienza per superare un Costa Rica che ancora spera di ripetere il percorso entusiasmante dei Mondiali 2014, quando riuscì ad eliminare Italia e Inghilterra e a qualificarsi agli ottavi.

Tite si affiderà ad Alisson tra i pali, Miranda e Thiago Silva al centro della difesa, Danilo e Marcelo sulle corsie esterne. Casemiro e Paulinho saranno i due centrali di centrocampo, che copriranno alle spalle al trio composto da Willian, Coutinho e Neymar, in ballottaggio fino all’ultimo istante con lo juventino Douglas Costa alle spalle dell’unica punta Gabriel Jesus. Il ct costaricano Ramirez, invece, si affiderà ad un assetto di contenimento, un 5-4-1 in cui ci saranno il “galactico” Navas tra i pali, i centrali difensivi Gonzalez, Acosta e Duarte e i due terzini Gamboa e Calvo. In mediana agiranno Guzman e Borges, con Venegas e Ruiz sulle fasce e l’unica punta Urena.

Di seguito, le probabili formazioni del match:

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Casemiro, Paulinho; Willian, Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus. All.: Tite.

COSTA RICA (5-4-1): Navas; Gamboa, Gonzalez, Acosta, Duarte, Calvo; Venegas, Guzman, Borges, Ruiz; Urena. All.: Ramirez.

Il calcio d’inizio del match è in programma per le ore 14.00. La partita sarà visibile in tv in chiaro su Italia 1, ma sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito web di Mediaset. Sarà possibile seguire il match attraverso la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Mondiali 2018 – Gruppo E – Venerdì 22 giugno

Stadio San Pietroburgo, ore 14.00: Brasile-Costa Rica (diretta tv su Italia 1)











mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOto: Ricardo / Shutterstock.com