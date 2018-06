Mondiali 2018, Egitto-Uruguay: Salah grande incognita, Celeste a caccia della testa

La seconda giornata dei Mondiali di calcio 2018 in Russia si aprirà domani, venerdì 15 giugno, alle ore 14.00, con il calcio d’inizio di Egitto-Uruguay. Un incontro senza precedenti quello tra le due nazionali del girone A, inserite nel gruppo insieme a Russia e Arabia Saudita che si sfidano nella partita inaugurale dell’evento calcistico più seguito a livello globale. Clicca qui per le probabili formazioni.

Favorita sulla carta la Celeste. La nazionale di Oscar Tabarez è la principale favorita per chiudere il girone davanti alle altre, vantando due degli attaccanti migliori in circolo: Edinson Cavani (del PSG) e Luis Suarez (Barcellona). Il modulo 4-3-1-2 con cui quasi certamente i sudamericani si schiereranno in campo è incentrato proprio sulle due stelle del calcio. Nelle ultime due edizioni gli uruguaiani hanno sempre raggiunto i propri obiettivi, a volte anche sorprendendo (il quarto posto in Sudafrica 2010), merito anche di una retroguardia compatta, guidata per quasi un decennio da Diego Godìn, in forza all’Atletico Madrid. Oltrepassare la difesa celeste non è un gioco da ragazzi, noi italiani purtroppo lo sappiamo (fuori ai gironi quattro anni fa dopo la sconfitta 1-0 rimediata da loro). A questo proposito, la Celeste non subisce reti da tre partite di fila.

L’unico giocatore faraonico in grado di minacciare l’Uruguay sarebbe Mohamed Salah. Il condizionale è d’obbligo siccome l’ingresso in scena dell’attaccante del Liverpool è tuttora in forte dubbio dopo l’infortunio alla spalla procurato in finale di Champions League. Anche perché dalla trequarti in su quest’anno nelle fila nordafricane non ha segnato nessuno oltre al 25enne ex Roma (l’ultima rete risale al 25 maggio scorso contro il Kuwait da parte del difensore Ayman Ashraf). Tra i possibili undici al via solo Elneny, mediano destro, milita in una big europea, l’Arsenal. Una crisi di gol abbastanza preoccupante dato che i Faraoni non hanno mai ottenuto un successo nell’anno solare (due pareggi e tre sconfitte). Passaggio del turno a forte rischio. I dubbi si scioglieranno domani, a partire dalle 14. La partita sarà visibile in su Italia 1, e potrete seguirla anche in diretta live su OA Sport.