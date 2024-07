Calcio, la Francia ed il Marocco passano da prime nel girone alle Olimpiadi. Bene anche Giappone e Paraguay, ko per la Spagna

Cala il sipario sulla fase a gironi del torneo di calcio maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, con la terza ed ultima giornata completata quest’oggi che ha definito quindi le Nazionali che staccano il pass per i quarti di finale – ricordiamo che passano le prime due classificate di ciascuno dei quattro raggruppamenti.

Partendo dal gruppo A, netta vittoria della Francia padrona di casa per 0-3 contro la Nuova Zelanda con le reti di Majeta (19’) nel primo tempo e di Doue (71’) e Kalimuendo (74’) nella ripresa per chiudere con tre vittorie in altrettante partite disputate. Gli Stati Uniti vincono con lo stesso score contro la Guinea e passano al secondo posto con 6 punti: uno-due micidiale in 30’ con Mihailovic e Paredes, che sigla la doppietta personale al 75’.

Passando al girone B, ecco il Marocco che vince contro l’Iraq per 3-0 segnando tutti i gol nei primi 45’ (Richardson al 19’, Rahimi al 28’ ed Ezzalzouli al 36’) che gli consegnano il primo posto con 6 punti. L’Argentina piega la resistenza dell’Ucraina 0-2 (Almadata al 47’ ed Echeverri al 91’) ma finisce dietro ai nord-africani in virtù del ko nello scontro diretto (1-2).

Nel gruppo C l’Egitto sorprende la Spagna vincendo per 1-2 grazie ad una doppietta di Ibraim Adel (40’, 62’ – di Samu Omorodion al 90’ il gol delle Furie Rosse) e passa da prima del girone con 7 punti, mentre gli iberici chiudono al secondo posto con 6 punti raccolti. L’altro match tra Repubblica Dominicana ed Uzbekistan termina con un pareggio (1-1), dove al rigore realizzato da Rafael Nunez al 51’gli uzbeki hanno replicato con Alisher Odilov al 58’.

Completa il programma odierno il gruppo D, dove il Giappone supera di misura Israele per 0-1 grazie alla rete di Hosoya nei minuti di recupero (91’) che regala ai nipponici il terzo sigillo in questa Olimpiade. Stesso risultato anche per la partita tra Paraguay e Mali (1-0), con Fernandez che trova il gol dopo 5’ che vale il secondo posto e quindi la certezza di essere tra le migliori otto Nazionali del torneo a Cinque Cerchi.