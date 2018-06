Mondiali 2018, Egitto-Uruguay: le probabili formazioni. Tutto ruota attorno a Mohamed Salah, per la Celeste sarà sempre Suarez-Cavani

Si completa la prima giornata del Gruppo A di Russia 2018 e lo fa con una delle partite più attesa di questo avvio di Mondiali, se non “la più” attesa: Egitto-Uruguay. Il motivo è semplice, capire se Mohamed Salah sarà in grado di recuperare dopo l’infortunio accusato nel corso della finale di Champions League del suo Liverpool a Kiev dopo il contatto, per niente simpatico, da parte di Sergio Ramos. L’incontro si disputerà alle ore 14.00 italiane ad Ekaterinenburg e, a quanto trapela dal ritiro dei “Faraoni”, non dovrebbe vedere l’attaccante classe 1992 ex Roma e Fiorentina in campo, quantomeno dall’inizio. Il CT Hector Cuper, infatti, ha scelto di non rischiarlo dal primo minuto, per i postumi dell’infortunio alla spalla che lo aveva messo addirittura in forte dubbio per l’intera competizione.

L’Egitto, ad ogni modo, si presenterà in campo con il 4-2-3-1, con la linea difensiva capitanata dai centrali Samir e Hegazy, mentre i quattro giocatori offensivi vedranno Hassan centravanti con Said, Sobhi e Trezeguet (vero nome Mahmoud Hassan) a sostegno.

Nella Celeste, invece, nomi molto più conosciuti agli appassionati italiani. Scelte scontate per il CT Oscar Washington Tabarez: tra i pali confermatissimo l’ex Lazio Musler, che sarà preceduto dalla solidissima difesa a quattro uruguaiana con la temibile coppia di centrali Godiz-Gimenez dell’Atletico Madrid, con ai lati Varela ed il genoano Laxalt a macinare chilometri sull’out di sinistra. In mezzo al campo l’interista Vecino con il giovane talento juventino Bentancur, mentre sulle fasce ci saranno Nandez e Rodriguez. In avanti l’inossidabile coppia composta da Cavanie Suarez, uno spauracchio per ogni difesa, specialmente quella egiziana.

PROBABILI FORMAZIONI:

EGITTO (4-2-3-1): El Hadary; Fathy, Samir, Hegazy, Abdel-Shafi; Hamed, Morsy; Trezeguet, Said, Sobhi; Hassan

URUGUAY (4-4-2): Muslera; Varela, Gimenez, Godin, Laxalt; Nandez, Bentancur, Vecino, Rodriguez; Suarez, Cavani

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Salah bestino / Shutterstock.com