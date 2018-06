Mondiali 2018, Argentina-Croazia: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Giovedì 21 giugno alle ore 20.00, il Nizhny Novgorod Stadium sarà teatro di una delle partite più attese del gruppo D dei Mondiali di calcio 2018 in Russia. Parliamo del confronto tra Argentina e Croazia.

L’Albiceleste viene dal pareggio dell’esordio contro l’Islanda (1-1) e, come è scontato, le critiche su questo risultato non sono mancate. In particolare, Leo Messi è finito nell’occhio del ciclone per aver fallito il rigore della possibile vittoria. Una prestazione, quella dell’asso del Barcellona, che ha dato forza ai suoi detrattori. Pertanto, il match contro i croati è una chance importante per Messi e compagni di rifarsi. L’obiettivo sono i tre punti.

Per quanto concerne gli uomini di Dalic, la situazione è molto più serena. La Croazia si è aggiudicata il primo match (2-0) contro la Nigeria, grazie ad un’autorete di Etebo, propiziato da Mandzukic, e al rigore di Modric. Per gli slavi sarà importante non perdere per vedere sempre più da vicino gli ottavi di finale.

Programma, orario e su che canale vederla in tv

L’incontro tra Argentina e Croazia sarà visibile in diretta esclusiva, in chiaro, su Canale 5: match in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet. Inoltre vi sarà la DIRETTA LIVE testuale di OASport.

Giovedì 21 giugno

ore 20.00 Argentina-Croazia – Nizhny Novgorod Stadium (gruppo D)

Le probabili formazioni

Argentina (4-2-3-1): Caballero; Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Biglia, Mascherano; Meza, Messi, Di Maria; Aguero. All. Sampaoli.

Croazia (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic; Rakitic, Modric; Rebic, Kramaric, Perisic; Mandzukic. All. Dalic













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: CP DC Press Shutterstock.com