Marocco-Iran, Mondiali 2018: le probabili formazioni. I Leoni dell’Atlante puntano su Benatia, persiani all’arrembaggio con Azmoun

Marocco-Iran sarà la partita inaugurale del girone B dei Mondiali 2018, in programma oggi venerdì 15 giugno alle ore 17.00 italiane. Sarà un match in cui entrambe le squadre non possono sbagliare visto che le avversarie per il passaggio del turno sembrano quantomai agguerrite: Spagna e Portogallo. Per la Nazionale che avrà la meglio questo pomeriggio potrebbero aprirsi orizzonti interessanti in ottica passaggio del turno.

I Leoni dell’Atlante punteranno moltissimo sulla fase difensiva guidata dal bianconero Mehdi Benatia: questo reparto rappresenta il punto chiave nell’economia della loro partita, ma occhio anche all’attacco dove Ziyech, giocatore dell’Ajax, servirà la coppia Boutaib-Belhanda. Proprio per questo, oggi pomeriggio, l’allenatore francese Renard, punterà sul 3-4-1-2 con un gioco d’attacco per sfruttare le maggiori qualità tecniche dei suoi.

Anche l’Iran dal canto suo durante le qualificazioni ai Mondiali di Russia ha dimostrato un’ottima difesa, solo due i gol subiti in dieci partite, ma il trascinatore della squadra sarà Sardar Azmoun: l’attaccante in forza al Rubin Kazan, ha dimostrato di valere tanto grazie ai suoi 11 centri durante la fase di qualificazione asiatica. La formazione di Queiroz si schiererà con un fedelissimo 4-4-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MAROCCO-IRAN

Marocco: El Kajoui; Mendyl, Benatia, Saiss, Hakimi; Amrabat, Boussoufa, El Hahmadi; Ziyech, Boutaib, Belhanda. All. Renard

Iran: Beiranvand; Mohammadi, Pouralinganji, Cheshmi, Rezaeian; Shojaei, Hajsafi, Amiri, Jahanbakhsh, Azmoun, Taremi. All. Queiroz













Foto: Almofoto/Shutterstock